Zwei Verletzte bei Unfall südlich von Warngau

Von: Andreas Höger

Drei Autos waren beteiligt an einem Zusammenstoß südlich von Oberwarngau auf der Straße nach Piesenkam. © THOMAS PLETTENBERG

Zwei Verletzte, vermutlich hoher Sachschaden: Drei Autos stießen am Donnerstagnachmittag (17. August) südlich von Oberwarngau an der Einmündung einer von der B 318 kommenden Gemeindestraße in die Verbindungsstraße nach Piesenkam zusammen.

Warngau - Leichte Verletzungen erlitten zwei Beteiligte bei einem Unfall am Donnerstag (17. August) gegen 15.30 Uhr auf der Verbindungsstraße von Oberwarngau nach Piesenkam. Wie die Polizei in einer Erstmeldung mitteilt, stießen die Autos an der Einmündung einer von der Bundesstraße B 318 kommenden Gemeindestraße zusammen. Diese Straße verbindet die B 318 mit der Straße, die in der Verlängerung der Oberwarngauer Guffertstraße in Richtung Flugplatz und Piesenkam führt.