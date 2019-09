Selbst was tun für den Artenschutz? Führung „Einsatz für die Natur“ zeigt, wie‘s geht

Natur ist schön, und sie braucht Schutz. Dafür muss man auch was tun, nicht nur im Großen, sondern auch selbst, im Kleinen. Das will der Warngauer Diplombiologe Henning Fromm bei einer besonderen Führung vermitteln: dem „Einsatz für die Natur“.

Gotzing – Wie schützenswert die heimische Flora und Fauna sind, das erklärt der Warngauer Diplombiologe Henning Fromm bei Führungen für den Landesbund für Vogelschutz. Und mehr noch: Er lässt die Teilnehmer selbst mit anpacken. Am Samstag, 7. September, geht es bei Gotzing am Taubenberg in eine Streuwiese zu Siebenschläfer und Schmetterlingen, zum „Einsatz für die Natur“.

Natürlich gibt’s beim Naturschutz einiges zu tun, erklärt Fromm – aber man muss auch wissen, was man tut. „Man kann manche Sachen nicht sich selbst überlassen“, sagt der Biologe, der auch Vorstandsmitglied des Landschaftspflegeverbands im Landkreis ist, und erklärt es an einer Schmetterlingsgattung, die am Taubenberg vorkommt: „Perlmuttfalter brauchen den Schlangenknöterich, den nennt man bei uns Pfeifenputzerl. Wenn alles gemäht ist, findet der Schmetterling nichts mehr, wo er seine Eier ablegen kann. Wenn man aber gar nicht mäht, wuchern Brennnesseln und Springkraut den Knöterich zu, und der Schmetterling verschwindet auch.“ Und aussamen müssen wertvolle Pflanzen wie Schlangenknöterich oder Blutweiderich ja auch, damit sie Insekten weiterhin als Lebensgrundlage dienen können.

+ Der Siebenschläfer lässt sich beim „Einsatz für die Natur“ vielleicht auch blicken. © Tilgner /DPA Es geht darum, den Lebensraum zu erhalten, damit Perlmuttfalter und viele seltene Schmetterlinge, die es am Taubenberg noch gibt, aber auch Eidechsen oder der Siebenschläfer nicht aussterben. Der Nager mit dem putzigen Gesicht profitiert von Waldrandpflege: Er braucht auch Früchte wie Brombeeren und Himbeeren, die an intakt aufgebauten, lichten Waldrändern gut gedeihen.

Die Idee: Führungsteilnehmer sollen selbst mit anpacken für den Naturschutz

Die Idee, Führungsteilnehmer mit anpacken zu lassen, kam Fromm und dem Vorsitzenden des Landesbunds für Vogelschutz im Landkreis, Gerhard Kinshofer, vor einem Jahr: Wenn Fromm schon mit Naturinteressierten unterwegs ist und ihnen zeigt, welche biologischen Schätze die Region zu bieten hat – warum nur die Theorie und nicht auch gleich ein bisschen Praxis vermitteln? Fromm hatte dabei auch das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ im Kopf, das heuer im Frühjahr Erfolg hatte: „Da ist ein großes Missverständnis aufgekommen, die Bauern müssten das alles machen“, meint Fromm. „In Wirklichkeit ist das aber deutlich komplexer, man kann nicht einfach so machen, sondern muss sehr genau wissen, was man macht. Und dahinter steckt auch viel Arbeit. Viele verstehen das nicht.“ Das will er ändern und lädt deshalb zum „Einsatz für die Natur“, der Führung mit Anpacken. Es gibt was zu tun bei der Mahd der Streuwiese, die sonst auf Dauer von außen zugewuchert würde. Es muss zusammengerecht und das Heu abtransportiert werden. Natürlich wird es nicht weggeworfen: Was nicht zum Aussamen bleibt, wird als Futter oder Kälberstreu verwertet.

Dreimal war Fromm, der auch das Blühflächenprojekt in Warngau angeschoben hat, heuer schon mit solchen Führungen unterwegs, es kamen jeweils fünf bis neun Teilnehmer. Und die nicht nur ein Mal: „Es macht den Leuten tatsächlich Spaß, weil es sinnstiftend ist.“

Der „Einsatz für die Natur“ beginnt am Samstag, 7. September, um 15 Uhr. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz nahe dem Weiler Westin 1 (Gemeinde Weyarn) am Taubenberg, nordwestlich von Gotzing. Von dort geht es zum 500 Meter entfernten Einsatzort. Zunächst erfahren die Teilnehmer Wissenswertes zum Siebenschläfer und den Schmetterlingen, die sie vor Ort mit etwas Glück sehen können. Danach wird bei der Streuwiesenmahd angepackt. Die Ausrüstung wird gestellt, die Teilnehmer sollten aber Handschuhe mitbringen. Anmeldung bei Gerhard Kinshofer, 0 80 25 / 64 73.

