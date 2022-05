Sexueller Übergriff: 18-Jährige von Unbekanntem bedrängt - Kripo veröffentlicht Täterbeschreibung

Opfer eines sexuellen Übergriffs wurde am späten Sonntagabend (22. Mai) eine 18-jährige Besucherin des Warngauer Burschenfests. Der Täter ist flüchtig. Die Kripo Miesbach hat eine Täterbeschreibung veröffentlicht und sucht Zeugen.

Warngau - Erst wollte sie der Unbekannte küssen, dann trug er sie zum Parkplatz und wurde sexuell übergriffig: Eine junge Frau wurde am späten Sonntagabend (22. Mai) unweit des Festzelts des Burschenvereins Oster- und Oberwarngau zum Opfer einer Sexual-Straftat. Glücklicherweise gelang es der 18-Jährigen, sich vom betrunkenen Täter doch noch loszureißen. Die Kripo Miesbach hat die Ermittlungen übernommen.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern-Süd am Montag mitteilt, saß die 18-Jährige gegen 23.30 Uhr auf dem Boden vor einer Holzhütte auf dem Festgelände. Es war der große Festtag des Burschenvereins Oster- und Oberwarngau. Rund 2000 Gäste, darunter viele Burschen aus der Region, kamen ans Kapellenfeld, um dort das 50-jährige Jubiläum des Vereins zu feiern. Das Bierzelt war rappelvoll.

Plötzlich setzte sich ein unbekannter Mann neben die 18-Jährige und versuchte, sie zu küssen. Anschließend hob er sie hoch und trug sie zum nahegelegenen Parkplatz. Dort kam es dann laut Kripo zu weiteren sexuellen Übergriffen zum Nachteil der jungen Frau.

Nach etwa zehn Minuten, so schilderte sie es später den Ermittlern, gelang es der 18-Jährigen, sich von dem Unbekannten loszureißen und in Richtung Festzelt zu flüchten. Dort erzählte die aufgelöste Frau einem Bekannten von dem Vorfall, der schließlich den Polizeinotruf verständigte. Die Polizeiinspektion Holzkirchen und der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim trafen in der Folge die ersten polizeilichen Maßnahmen.

Von dem mutmaßlichen Täter fehlt derzeit noch jede Spur. Die Kripo fahndet nach einem etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlanke Statur, seitlicher Dreitagebart. Bekleidet war er mit Lederhose und Trachtenhut. Zum Zeitpunkt der Tat war er stark alkoholisiert. Laut Polizei sprach er bayerischen Dialekt.

Die zuständige Kriminalpolizeistation Miesbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Klärung der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 08025 / 2990 zu melden.

Bereits am Freitagabend (20. Mai) - die Jubiläumsfeierlichkeiten begannen am 19. Mai und enden am 23. Mai - hatte es im Festzelt einen Zwischenfall mit sexuellem Hintergrund gegeben. Gegen 23.30 Uhr, so berichtete die Holzkirchner Polizei, hatte ein 18-jähriger Lenggrieser einer jungen Frau unter den Rock an den Intimbereich gegriffen und sie mit sexuellen Anzüglichkeiten beleidigt.

