Grenze überschritten: Warngau fühlt sich übergangen bei Südspangen-Variante

Von: Andreas Höger

Sorge um Lochham: Kommt eine Holzkirchner Südumgehung auf der aktuell angedachten und zur Abstimmung stehenden Trasse, würde die B 318 bis zum Anschlussknoten vierspurig ausgebaut. © STEFAN SCHWEIHOFER

Geballte Empörung und entschlossener Widerstand: Der Warngauer Gemeinderat macht gut fünf Wochen vor dem Umgehungsstraßen-Bürgerentscheid in Holzkirchen klar, dass die zur Frage stehende Südumfahrungs-Trasse weiterhin kompromisslos abgelehnt wird.

Warngau – Während sich in Holzkirchen vor dem Bürgerentscheid am 20. November zu einer möglichen Südumfahrung von Holzkirchen und einer Westumfahrung von Großhartpenning/Kurzenberg Befürworter und Gegner in Stellung bringen, meldet sich der Nachbar aus dem Süden zu Wort – und das mit unverhohlenem Ärger. In seiner Sitzung am Dienstag (11. Oktober) bekräftigte der Gemeinderat Warngau einstimmig seinen Protest gegen eine Südspangen-Trasse, die Warngauer Boden verbraucht. Der Beschluss, der weitgehend den Wortlaut einer Stellungnahme von 2014 übernimmt, schlägt stattdessen eine sehr ortsnahe Südumfahrung nur auf Holzkirchner Flur vor.

Deutlicher als bisher rücken die Warngauer in den Fokus, dass eine Südspange den vierspurigen Ausbau der B 318 bis zum Anschluss der Umgehung zur Folge hätte. „Für Lochham wäre das brutal“, sagte Michael Spannring (Grüne) in der Sitzung, „das würde eher eine Autobahn als eine Bundesstraße.“ Wer am 20. November in Holzkirchen abstimme, müsse wissen, dass auch der Ausbau der B 318 zur Debatte stehe. „Lochham darf nicht zerschnitten werden“, forderte Engelfried Beilhack (CSU).

Das Staatliche Bauamt bestätigte auf Anfrage, dass der vierstreifige Ausbau der B 318 nördlich einer Südspangen-Anschlussstelle „dringend erforderlich“ ist. Ein einbahniger Querschnitt werde einer zusätzlichen Belastung nicht mehr gerecht, teilte Pressesprecherin Ursula Lampe gestern mit. Unabhängig von der Realisierung einer Ortsumfahrung Holzkirchens sei bisher nur der vierstreifige Ausbau nördlich der „Spinne“ (Kreuzung B 13/B 318/ St 2073) vorgesehen.

„Lästigerweise sind wir Warngauer halt auch noch da“

Der Anschluss einer Südspangen-Variante (B 13) an die B 318, die der Holzkirchner Abstimmung zugrunde liegt, würde auf Warngauer Flur erfolgen, etwa zwei Kilometer südlich von Lochham zwischen zwei kleinen Waldflächen. Einige hundert Meter müssten Warngauer Wiese gequert werden, auch die weit geschwungenen Einfädelbögen betreffen Warngauer Flächen. „Und wir sind bisher nicht einmal gefragt worden“, ärgerte sich Reinhard Bücher (Grüne). „Ein starkes Stück, da wird unser Gelände beplant“, sagte Hans Gillhuber (Draxlhamer Liste).

Bücher erinnerte sich, dass wir „schon vor Jahren bei einem Termin in München die Zusicherung bekamen, dass gegen den erklärten Willen einer Gemeinde eine Umgehungsstraße keine Chance hat“. Er hoffe, dass dies noch gelte, um „den Asphaltierungswahn“ zu verhindern. Vermessen sei es von den Holzkirchern, empörte sich Max Bauer (FWG), über Warngauer Flächen zu entscheiden. „Sie scheuen es, die Umgehung mit ihren Marschallern auszumachen“, sagte Bauer, „nur lästigerweise sind wir Warngauer halt auch noch da.“

Wie schon 2014 bringt die Gemeinde eine alternative Trasse für Holzkirchen ins Spiel. „Nur ortsnahe Umgehungen werden angenommen und bringen Entlastung“, erklärte Bürgermeister Klaus Thurnhuber (FWG). Der Warngauer Vorschlag führt von der B 13 auf Höhe des Umspannwerks in Richtung „Spinne“ an der B 318, folgt einem vorhandenen Feldweg und würde das Naturdenkmal Kogel mit einer „durchdachten Grünbrückenlösung“ queren. Die Vorteile der Nordspange würden auf den Süden übertragen, heißt es im Vorschlag, es entstehe eine „Teilringstraße“ um Holzkirchen. Sogar der aus Dietramszell kommende Verkehr werde so am Ort vorbeigeführt.

Zudem regen die Warngauer einen neuen Bahnhaltepunkt „Holzkirchen Süd“an, der – mittels Tiefgarage oder terrassenförmigen Parkflächen – die Bahnpendler aus Richtung Bad Tölz bediene, die dann nicht mehr durch den Ort müssten. Auch für die Holzkirchner und die Marschaller entstehe ein gut erreichbarer Bahnanschluss. Die Sorge von Anton Bader (FWG), ob dies nicht den Fortbestand des Warngauer Bahnhofs gefährde, teilt Thurnhuber nicht. „Angst hätte ich nur, wenn ein neuer Bahnhaltepunkt nur zwei Kilometer von unserem entfernt liegt – wie es auch schon mal geplant war.“

