Tageseltern in Warngau: Die Sondierungen laufen

Von: Katrin Hager

Bei der Kinderbetreuung will die Gemeinde Warngau ein weiteres Konzept anbieten: mit Tageseltern in einer Großtagespflege.

Bei der Kinderbetreuung will die Gemeinde Warngau ein weiteres Konzept anbieten: Sie stellt Tagesmüttern und -vätern Räume im alten Lehrerhaus zur Verfügung. Sechs Bewerber gibt es bereits.

Warngau – Kleine Gruppen mit familienähnlicher Struktur und bunt durchmischten Altersgruppen, vom Baby bis zum Schulkind: Mit einer Großtagespflege will die Gemeinde Warngau die Kinderbetreuung um ein weiteres Angebot bereichern. Das Projekt nimmt allmählich konkretere Formen an: Sechs ernsthafte Bewerber gibt es bislang, die sich vorstellen können, im alten Lehrerhaus neben der Grundschule in Oberwarngau, das die Gemeinde zur Verfügung stellt, künftig als selbstständige Tageseltern Kinder zu betreuen, berichtet die Projekt-Leiterin in der Gemeinde, Dritte Bürgermeisterin Andrea Anderssohn, auf Nachfrage.

Gut einen Monat ist es her, dass die Gemeinde und das Landratsamt einen Online-Infoabend organisierten. 19 Teilnehmer fanden sich dabei im Meeting ein und informierten sich ausführlich darüber, wie man Tagesmutter oder -vater werden kann. „Damit hatten wir nicht gerechnet“, sagt Anderssohn über die Resonanz, „wir waren sehr zufrieden.“ Inzwischen haben sich aus dem Teilnehmerkreis und weiteren Interessenten sechs ernsthafte Bewerber herauskristallisiert, die sich den Schritt in die Selbstständigkeit als Tageseltern tatsächlich gut vorstellen können. Eine bunt gemischte Truppe, mit Quereinsteigern, die sich mit dem erforderlichen 160-Stunden-Kurs für die neue Aufgabe qualifizieren wollen, und Fachkräften aus der Kinderbetreuung.

Tageseltern sollen selbstständig arbeiten

Die bisherigen Bewerber sind gerade in der Findungsphase: Sie lernen sich untereinander kennen, besprechen ihre Vorstellungen, sortieren sich, wer mit wem könnte. Ein sehr wichtiger Prozess, der ohne Zeitdruck ablaufen soll, erklärt Anderssohn: „Schließlich suchen sie gewissermaßen einen Kompagnon.“ Einen Geschäftspartner also. Denn die Gemeinde stellt für die Großtagespflege nur die Räumlichkeiten im Lehrerhaus zur Verfügung. „Die Miete wird eher symbolisch“, sagt Anderssohn.

Angestellt oder auf geringfügiger Basis beschäftigt werden die Tageseltern nicht – sie sollen als Selbstständige ihr eigener Chef sein. Mindestens zwei Tageseltern sind nötig, damit die Einrichtung laufen kann, wie es solche Einrichtungen in Holzkirchen oder Fischbachau bereits vormachen. Die Gemeinde Warngau sucht allerdings drei. Für weitere Bewerber ist die Tür noch nicht geschlossen: Wer Interesse hat, in der Großtagespflege als Tagesmutter oder -vater Kinder zu betreuen, kann sich bei der Gemeinde und Anderssohn melden.

Andrea Anderssohn, Dritte Bürgermeisterin und Projektkoordinatorin

Drei Tagesmütter und -väter sind gesucht

Maximal zehn Kinder gleichzeitig werden von den Tageseltern in der Gruppe betreut, bei bis zu 16 Betreuungsverhältnissen, die die Eltern direkt mit den Tageseltern abschließen. Der große Charme, den solche Tandems oder Trios Eltern im Vergleich zu „Einzelkämpfern“ bieten: Wenn die Tagesmutter oder der Tagesvater ausfällt, etwa krankheitsbedingt, steht die Kundschaft – also die Eltern, die auf die gebuchte Betreuungszeit für ihre Kinder oft angewiesen sind – nicht plötzlich ohne Betreuung da, weil die „Kompagnons“ in der Großtagespflege unkompliziert einspringen können. Mehr als drei Tageseltern sind zumindest bislang nicht angedacht. Die sollten sich auch finden – schließlich ist genug „Kundschaft“ vorhanden: Dass Bedarf an der Großtagespflege besteht, daran besteht bei der Gemeinde gar kein Zweifel. Und zwar vom Krippen- bis zum Hortkind.

Im Herbst soll die Großtagespflege in Warngau starten. Bis dahin muss das frühere Lehrerwohnhaus noch fit gemacht werden für seine neue Aufgabe. Die Gemeinde hole dafür den Rat einer Fachkraft ein. Es stehen Umbauten an. Bürgermeister Klaus Thurnhuber rechnete bislang dafür mit nicht allzu hohem Aufwand oder höheren Kosten, weil es für die Betreuung durch Tageseltern deutlich geringere bauliche Ansprüche an die Räume gibt als bei kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen. Aber das muss demnächst erst noch im Gemeinderat beraten werden, kündigt Anderssohn an.

