Drei Zimmer, Küche, Kinderbetreuung: Tagespflege in der Gemeinde Warngau nimmt Fahrt auf

Von: Katrin Hager

Das Warngauer Tageseltern-Trio: (v.l.) Astrid Lang (Warngauer Wichtl) und ihre Kollegen Justin Probst (Warngau) und Melanie Kislinger (Waller Wirbelwinde) in der Tagespflege im ehemaligen Lehrerhaus in Warngau. © Thomas Plettenberg

Flexibel und fast wie in einer Familie: Die Kindertagespflege hat ihre Reize. Auch für Gemeinden: Warngau setzt das Konzept gezielt als Puzzlestück in der Kinderbetreuung ein.

Warngau – Nach Anlaufschwierigkeiten nimmt das Projekt nun Fahrt auf: Ab 1. April kommen zwei weitere Tageseltern hinzu, wie Dritte Bürgermeisterin Andrea Anderssohn (Grüne) im Gemeinderat bekannt gab – und damit auch in Wall. Kinderbetreuung ist für die Kommunen ein echtes Problemfeld geworden. Hakte es beim Ausbau von Betreuungsplätzen früher vor allem beim Bau selbst, der oft erst durch langwierige Baurechtsverfahren, unter vielen Auflagen und für viel Geld realisiert werden kann, so hat sich inzwischen auch noch Personalmangel aufgetan. Vielerorts müssen Kitas ihr Angebot einschränken oder Gruppen schließen, weil pädagogische Fachkräfte fehlen.

Die Gemeinde Warngau, die bislang das Haus für Kinder St. Johann am Bergfeld und am Kapellenfeld sowie den Waller Kindergarten St. Margareth mit der Waldgruppe – Träger ist jeweils die katholische Kirche – unterhält, hat versucht, aus der Not eine Tugend zu machen: mit einer Großtagespflege.

Warngauer Wichtl wachsen um bis zu acht Plätze

Eine solche Einrichtung hat in mehrerlei Hinsicht Charme: Die Betreuung übernehmen Tageseltern, die keine lange Ausbildung als pädagogische Fachkraft durchlaufen, sondern über Kurse des Landratsamts qualifiziert werden. Zum Zweiten sind die Vorschriften, was die Betreuungsräume betrifft, für Tageseltern bei Weitem nicht so streng geregelt wie in Krippen, Kindergärten oder Horten. Tageseltern dürfen die Kinder sogar in ihren Wohnräumen betreuen – quasi im natürlichen Lebensraum einer richtigen Familie. Und zum Dritten hat die Kindertagespflege mit der Familie auch vom Konzept her etwas gemeinsam: Sie trennt nicht nach Altersgruppen wie Krippe, Kindergarten oder Hort, sondern kann Kinder jeden Alters aufnehmen. Für die Gemeinde bedeutet das im Endeffekt maximale Flexibilität und einen anderen Ansatz, der Eltern zur Wahl steht. Acht Plätze dürfen Tageseltern jeweils anbieten, maximal fünf Kinder dürfen zeitgleich betreut werden.

Im Erdgeschoss des früheren Lehrerwohnhauses in Oberwarngau, in dessen Obergeschoss das Familienzentrum ZAM eingezogen ist, hat die Gemeinde mit ein paar Renovierungsarbeiten eine Großtagespflege eingerichtet. Monatelang suchte die Gemeinde vergeblich Tageseltern als freiberufliche Betreiber, bis sie Ende des Jahres eine feste Zusage bekam. Astrid Lang, ausgebildete pädagogische Fachkraft und aktuell noch in einer Teilzeitanstellung, hat zum Jahresbeginn die Tagespflege Warngauer Wichtl eröffnet (wir berichteten). Derzeit betreut sie drei „Warngauer Wichtl“, demnächst werden noch zwei weitere aufgenommen. Und bald bekommt Lang einen Kollegen: Justin Probst, der aktuell den Kurs zum Tagesvater absolviert, wird im April einsteigen, wie Anderssohn erklärt; die Dritte Bürgermeisterin kümmert sich bei der Gemeinde federführend um das Projekt Großtagespflege. Damit wächst die Kapazität der Warngauer Wichtl um bis zu acht Plätze.

Betreiberin in Wall gefunden

Und auch in Wall fasst das neue Konzept nun Fuß. Dort hat sich mit Melanie Kislinger eine Betreiberin gefunden, los geht es für die „Waller Wirbelwinde“ am 3. April. Auch Kislinger darf acht Betreuungsverträge schließen. „Damit haben wir rechnerisch quasi eine Kindergartengruppe geschaffen“, sagt Anderssohn, mit 24 Betreuungsplätzen.

Wie in Oberwarngau, stellt die Gemeinde auch in Wall Räume für die Betreuungsdienste sehr günstig zur Verfügung. Sie hat dafür eine Wohnung im Erdgeschoss des Anwesens Kirchbichl 2, direkt neben der Schule, angemietet – drei Zimmer, Küche, Bad, Gartenzugang. „Wir mussten nicht umbauen“, sagt Anderssohn. Die Ausstattung werde derzeit gemeinsam mit Kislinger besorgt.

Auf Dauer plant die Gemeinde, die Tagespflege in Wall im Neubau des Kindergartens unterzubringen, für den sie Baurecht am Ortsrand westlich des Gasthofs Mehringer ausweist (wir berichteten). Bis diese Räume bezugsbereit sind, dürften allerdings noch Jahre vergehen.

Infoabende

Die neuen Tageseltern stellen sich bei eigenen Infoabenden vor: Melanie Kislinger (Wall) am Donnerstag, 2. März, um 18 Uhr im Pfarrheim in Oberwarngau.

Der Termin mit Justin Probst (Warngau) steht noch nicht fest, soll aber zeitnah stattfinden und wird in der Tagespresse bekannt gegeben. Eine Anmeldung für den Infoabend ist möglich, aber nicht zwingend unter a.anderssohn@t-online.de. ag

