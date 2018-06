Tieferlegung der B 318 in Warngau: Es dauert nochmal länger

Es ist nicht die erste Hiobsbotschaft: Die Freigabe der tiefergelegten B318 in Oberwarngau verzögert sich abermals. Was die Behörde nicht sagt und der erneut geänderte Zeitplan:

Warngau – Schlechte Nachrichten in der Causa Tieferlegung sind die Warngauer inzwischen gewohnt. Ursprünglich sollte die Tieferlegung der B318 samt Grünbrücke für die Kreisstraße MB19 bereits im Herbst 2017 fertiggestellt werden. Doch dann erwischte das Entwässerungsproblem, das die Warngauer aus jahrzehntelanger Beobachtung kannten, die Planer eiskalt. Den Beleg der Probleme, den die Gutachten nicht geliefert hatten, übernahm ein Starkregen, der die Baustelle unter Wasser setzte. Die Versickerung von Oberflächenwasser wurde umgeplant und nachgerüstet, was Monate kostete. Nun schien endlich die Ziellinie in Sicht. Doch auch die zuletzt anvisierte Freigabe am 6. Juli ist nicht zu halten.

„Wir sind schon ein Jahr über dem ursprünglichen Termin“, monierte Gemeinderat Engelfried Beilhack (CSU). Er habe den Eindruck bekommen, dass zeitweilig nur noch zwei Bauarbeiter an der ganzen Baustelle beschäftigt gewesen seien. Die Gemeinde müsse dem Straßenbauamt Bescheid sagen, „dass sie Gas geben müssen“, forderte er. Reinhard Bücher (Grüne) meinte, dass vor allem die Entscheidungsprozesse Zeit gekostet hätten: „Das dauert dann ewig, oft sogar Monate.“

Der Bürgermeister stimmte da zu. „Aber für die Leute ist es wichtig zu wissen, wann das Ganze zum Abschluss kommt.“ Thurnhuber teilte die geänderten Termine mit: So soll die Verkehrsfreigabe der tiefergelegten Bundesstraße nun am Freitag, 27. Juli, erfolgen. Bis dahin gibt’s noch eine Menge zu tun. Immerhin: Die Asphaltierungsarbeiten im Tunnel haben offenbar diese Woche begonnen.

Woran die abermalige Verzögerung liegt, ist unklar. Vom zuständigen Fachbereichsleiter im Straßenbauamt war wiederholt keine Stellungnahme zu bekommen. Wie Thurnhuber auf Nachfrage erklärt, habe auch die Gemeinde keine Aussage darüber erhalten. Bei vorangegangenen Baustellenbesprechungen sei von Lieferengpässen und Personalausfällen die Rede gewesen. „Derzeit haben Straßenbauprojekte ja Hochkonjunktur“, vermutet Thurnhuber. Angeblich, erklärt er, sei in dem Zeitraum bis 27. Juli noch Puffer eingebaut. „Aber statt von Puffern zu reden, sollte man jetzt mal schauen, dass man fertig wird.“ Das Vertrauen in Terminankündigungen hat er inzwischen verloren. Viel tun könne man aber auch nicht. Thurnhubers Devise lautet: durchhalten. „Es hilft nichts.“ So kurz vorm Ziel dürfte kaum mehr nennenswert Zeit rauszuschlagen sein. Nach wie vor lobt der Rathauschef die Tapferkeit der Warngauer. „Sie haben alles geschluckt, Staub inklusive.“ Bei direkten Anwohnern führt die Behelfsfahrbahn durch ihren Garten.

Ein Punkt beschäftigt die Gemeinde derzeit noch: der eigentliche Brückenschlag über die Bundesstraße, den Warngau seit Jahrzehnten herbeisehnt. Während die Ostanbindung der Taubenbergstraße binnen drei Tagen geplant sei (25. bis 27. Juli), ist für die Anbindung der Bahnhofstraße im Westen von einer dreiwöchigen Totalsperrung die Rede – von 30. Juli bis 19. August. Thurnhuber hofft, den Zeitraum für die komplette Sperrung bei einem Ortstermins mit den beteiligten Behörden und Unternehmen verkürzen zu können, „damit der Innerortsverkehr nicht zum Erliegen kommt“. Er macht aber auch deutlich: „Es sollte halt nicht nochmal den Baufortschritt verzögern.“ Der schon einmal abgehängte Westast hatte die Geschäftsleute hart getroffen.

ag/stg