Tierquälerei: Haftstrafe für Warngauerin

139 Katzen und Hunde (Symbolbild) wurden 2021 in völlig verwahrlostem Zustand vom Anwesen einer Warngauerin gerettet. Die Frau stand nun vor Gericht. © Tierheim München.

139 verwahrloste Katzen und Hunde wurden 2021 aus einer Haltung im Landkreis geholt. Nun ist eine Warngauerin wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verurteilt worden.

Warngau – Der Begriff „Tierwohl“ schien einer Warngauer Landwirtin gleichgültig: Eine Vielzahl von Hunden und Katzen vegetierte auf ihrem Hof offenbar unter katastrophalen Bedingungen vor sich hin. Die Zustände waren 2021 durch den Tierschutzverein Tegernseer Tal und das Veterinäramt Miesbach auf mehrere anonyme Anzeigen hin ans Licht gekommen. Jetzt musste sich die 64-Jährige in Miesbach vor Gericht verantworten.

Nach einem Rechtsgespräch erklärte Verteidiger Wolfgang Kreuzer, seine Mandantin räume die Vorwürfe ein. Sie bedauere, dass ihr „die Sache über den Kopf gewachsen sei“. Gleichwohl sei sie seit zehn Jahren von einem Tierarzt beraten worden; dieser trage also eine Mitverantwortung.

Der Sachverständige des Veterinäramtes Miesbach berichtete, man habe bei einer Kontrolle Ende 2020 erhebliche Missstände bei der Hunde- und Katzenhaltung entdeckt. Die Tiere seien unregelmäßig gefüttert worden, hätten kein Wasser gehabt. Ihre Aufenthaltsorte seien mit schimmeligem Kot bedeckt gewesen. Mehrere Nachkontrollen hätten keine nennenswerte Verbesserung gezeigt. „Es sind lediglich einzelne Tiere behandelt worden“, schilderte der Veterinär. Zudem habe die Warngauerin den Zugang zum Wohngebäude verwehrt und geleugnet, dass sich dort weitere Tiere befänden.

Verendete Katzen und jede Menge Kot

Eine erneute Überprüfung im Juli 2021 habe eine massive Verschlimmerung der Lage gezeigt. Die Katzen und Hunde seien total unternährt und verwahrlost gewesen, viele hätten sich in einem kachektischen Zustand befunden. Aufgrund des massiven Befalls mit Flöhen und anderen Parasiten hätten etliche Tiere bereits unter Anämie gelitten. Die Hunde und Katzen seien sofort beschlagnahmt und in der Tierklinik Schliersee behandelt worden.

Zwei Tage darauf musste die Warngauerin Zutritt zu den bis dahin verschlossenen Räumen gewähren. Der Amtstierarzt beschrieb unfassbare Zustände. Die Wohnräume seien überall mit Tierexkrementen bedeckt gewesen. Als grausigsten Fund habe man vier tote Katzen gefunden – bereits verwest oder mumifiziert. Sie seien wohl am FIP-Virus eingegangen, habe die Bäuerin erklärt.

Hungernde Hunde fraßen Zweige und Plastik

Hinter dem Haus seien zehn halbverhungerte Hunde in einem mit einem Elektrozaun umgrenzten Auslauf gehalten worden. Sie hätten in ihrer Not Zweige und Blätter gefressen, ein Welpe sei tot im Gehege gelegen. Im Pferdestall habe der Hunger dort eingesperrte Hunde dazu getrieben, Stroh, Pressbänder und Plastik zu fressen. „Ich habe so etwas noch nie erlebt“, erklärte der Veterinär.

Kein einziges der insgesamt 139 beschlagnahmten Tiere sei gesund gewesen. Die Kosten für Behandlung und Unterbringung beliefen sich bislang auf 200 000 Euro. Sowohl gegen die Wegnahme als auch gegen den Verkauf der Tiere habe die Bäuerin Widerspruch eingelegt.

Staatsanwalt erkennt keine Reue

Von Reue sei nichts zu erkennen, bedauerte der Staatsanwalt. Er forderte ein Jahr Haft auf Bewährung und eine Geldstrafe, ein Haltungsverbot sowie die Auflage, unangekündigte Kontrollen in allen Räumen der 64-Jährigen zuzulassen. Der Verteidiger entgegnete hingegen, seine Mandantin bereue die Entwicklung.

Mit einer Haftstrafe von zehn Monaten auf Bewährung, einem Haltungsverbot und einer Geldauflage in vierstelliger Höhe verließ die Warngauerin den Gerichtssaal. Sie habe das massive Leid der Tiere über eine lange Dauer hinweg nicht verhindert, heißt es in der Urteilsbegründung.

