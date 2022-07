Zu wenig Abstand: Junger Autofahrer verletzt

Von: Katrin Hager

Mit dem Rettungswagen wurde ein Autofahrer (22) nach einem Unfall auf der B318 bei Reitham ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild). © IMAGO/Fotostand / Gelhot

Bei einem Unfall nahe Reitham ist am Samstag ein 22-jähriger VW-Fahrer verletzt worden. Er hatte zu wenig Abstand zum Vorausfahrenden gehalten.

Reitham – Bei einem Unfall nahe Reitham ist am Samstag ein Feilnbacher (22) verletzt worden. Laut Polizeibericht wollte eine Waakirchnerin (53) mit ihrem Ford gegen 20.50 Uhr von der B 318 in Fahrtrichtung Holzkirchen an der Tankstelle nach links abbiegen und bremste.

Mangels Sicherheitsabstand konnte der VW-Fahrer (22) hinter ihr nicht mehr bremsen. Beim Versuch, nach links auszuweichen, krachte er in den Ford und stieß diesen auf eine geteerte Fläche neben der Fahrbahn. Der VW krachte dort in einen abgestellten Anhänger und schrammte ein nicht mehr genutztes Tankhäusl.

Der 22-Jährige kam mit dem Rettungsdienst leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Frau und ihr Beifahrer (56) blieben dem Polizeibericht zufolge unversehrt. Der Sachschaden beträgt etwa 20 500 Euro.

