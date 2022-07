Vergebliche Flucht: Polizei erwischt Warngauer unter Drogeneinfluss auf Moped

Teilen

Eine Polizeistreife hat einen Warngauer ohne Fahrerlaubnis, dafür unter Drogeneinfluss auf einem Moped erwischt (Symbolfoto). © Friso Gentsch/dpa

Er versuchte noch, Land zu gewinnen - was ihm ebenso wenig half wie das fehlende Kennzeichen: Ohne Fahrerlaubnis, dafür unter Drogeneinfluss ist ein 16-jähriger in Warngau von der Polizei auf einem Moped erwischt worden.

Warngau - Eine Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen, dafür stand er unter Drogeneinfluss, als ihn die Polizei erwischte. Jetzt kommt Ärger auf einen 16-jährigen Warngauer zu.

Wie die Polizei berichtet, beobachtete eine Streife am Mittwoch gegen 17 Uhr in Oberwarngau einen 16-jährigen Warngauer, der mit einem Moped die Taubenbergstraße entlangfuhr. An dem Moped war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Als der 16-Jährige das Dienstfahrzeug erblickte, fuhr er über einen Feldweg davon, konnte aber kurze Zeit später von den Polizeibeamten kontrolliert werden.

Auch Halter des Mopeds bekommt Strafanzeige

Dabei stellten diese fest, dass das Moped zwar versichert ist, aber das Kennzeichen nicht angebracht war. Zudem war der 16-jährige Warngauer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs und stand unter Drogeneinfluss, teilt die Polizei mit.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden und das Kleinkraftrad für weitere Überprüfungen sichergestellt. Den 16-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Drogeneinfluss. Auch der Halter des Mopeds erhält eine Strafanzeige, da er den 16-Jährigen das Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis fahren ließ.

ag