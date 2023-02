Verkehrsunfall auf der B 318: Unfallflucht

Von: Joshua Eibl

In Warngau kam es zu einem Zusammenstoß, der Unfallverursacher beging Fahrerflucht. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert

Auf der B 318 hat es am Donnerstagabend (2. Februar) einen Unfall gegeben. Der Unfallverursacher, der das Auto einer Holzkirchnerin touchierte, beging Fahrerflucht.

Warngau - Nach einem Zusammenstoß am Donnerstagabend (2. Februar) sucht die Polizei nach dem Unfallverursacher. Am Auto entstand ein Sachschaden.

Wie die Polizeiinspektion Holzkirchen berichtet, kam es auf der B318 bei der Einmündung nach Allerer am Donnerstag (2. Februar) gegen 21.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 56-jährige Holzkirchnerin befuhr mit einem grauen Mercedes die B 318 in Fahrtrichtung Holzkirchen. Aus nördlicher Richtung kam ihr ein Pkw entgegen, dessen Fahrer mit erhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Gmund unterwegs war.

Auf Höhe der Einmündung nach Allerer touchierte das unbekannte Fahrzeug den linken Außenspiegel des Pkw Mercedes, wodurch der Außenspiegel beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Der Fahrer des unbekannten Pkw fuhr weiter, ohne anzuhalten und sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder zum unbekannten Fahrer machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Holzkirchen, Tel. 08024/90740. je