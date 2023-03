Wo Biomüll und Grüngut zu Kompost werden

Von: Stephen Hank

Qualitativ hochwertigen Kompost bietet die VIVO an. Die Aufnahme zeigt Vorstand Thomas Frey (l.) und Betriebsleiter Christian Schöllner vor dem Kompostierwerk. © Thomas Plettenberg

Das kommunale Abfallwirtschaftsunternehmen VIVO ersetzt in Warngau zwei Anlagen. Rund 1,52 Millionen Euro kosten die neue Kompost- sowie die Biomüllaufbereitung.

Landkreis – Rund 3600 Tonnen Fertigkompost verlassen jedes Jahr die Biomüllvergärungsanlage des kommunalen Abfallwirtschaftsunternehmens VIVO in Warngau. Nun soll die Anlage schrittweise erneuert werden. Im laufenden Jahr wird die Kompostaufbereitung ersetzt, im Jahr 2025 die Biomüllaufbereitung. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,52 Millionen Euro, wie VIVO-Vorstand Thomas Frey jetzt im Kreistag berichtete.

Biomüllverarbeitung seit 1994

Seit 1994 gibt es die Biomüllverarbeitung in Warngau. Im vergangenen Jahr wurden dort rund 15 400 Tonnen Biomüll und Grüngut angeliefert. Seit das Werk 2010 und 2011 für gut sechs Millionen Euro in eine kombinierte Vergärungs- und Kompostieranlage umgebaut wurde, wird mittels Biogas-Blockheizkraftwerk Strom und Wärme erzeugt. Der Gärrest wird anschließend kompostiert. „Noch verkaufen wir einen Teil des Stroms“, erzählt Frey auf Nachfrage. „Künftig werden wir den Strom selbst nutzen.“

Handsortierung beim Biomüll fällt künftig weg

Weil große Teile der Anlage mittlerweile das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, muss sie nun schrittweise erneuert werden. In diesem Zusammenhang hat sich die VIVO dazu entschieden, andere Schwerpunkte zu setzen. So gibt sie statt 1,5 Millionen nur 620.000 Euro für eine dann etwas kleinere und mobile Biomüllaufbereitung aus. „Beim Biomüll können wir beispielsweise künftig auf die Handsortierung verzichten“, sagt Frey.

Schwerpunkt liegt auf der Kompostaufbereitung

Ein langsam laufendes Mahlwerk, das auch die Zerkleinerung von Grüngut ermöglicht, liefert das Ausgangsmaterial für die anschließende Kompostaufbereitung. Diese wird insgesamt aufwendiger, mit rund 900.000 Euro ist die Anlage auch teurer als die neue Biomüllaufbereitung. „Unterm Strich sparen wir aber Kosten“, betont Frey. Zudem nehme die neue Biomüllaufbereitung weniger Platz in Anspruch. Die VIVO habe damit die Möglichkeit, gegebenenfalls größere Mengen Biomüll zwischenzulagern.

Frey rechnet damit, dass die neue Kompostaufbereitung Ende 2023, spätestens aber Anfang 2024 einsatzbereit sein wird. Dieser Schritt ist erforderlich, um dann ab 2025 die Biomüllaufbereitung ersetzen zu können.

Vom Biomüll zum verkaufsfertigen Kompost in sieben Wochen

Vom Biomüll bis zum verkaufsfertigen Kompost dauert es rund sieben Wochen. Derzeit wird der Biomüll noch zerkleinert, automatisch von Störstoffen wie etwa Metall befreit und dann per Hand nachsortiert. Laut Frey enthält der im Landkreis gesammelte Biomüll 1,25 Prozent Stoffe, die dort nicht hineingehören. Anschließend werden drei Viertel Biomüll mit einem Viertel Grüngut versetzt und kommen drei Wochen in die Vergärung. An dieser Stelle entsteht das Biogas, mit dem Strom und Wärme erzeugt werden.

3600 Tonnen Fertigkompost pro Jahr

Der Gärrest wird anschließend kompostiert. Aus zunächst 15.400 Tonnen Biomüll und Grüngut entstehen rund 5900 Tonnen Rohkompost, der anschließend noch mal gesiebt und aufbereitet wird, sodass am Ende rund 3600 Tonnen Fertigkompost zur Verfügung stehen. Er wird an Privatpersonen oder Betriebe verkauft und überdies zur Herstellung von Blumenerden und anderen für den Gartenbau vorgesehenen Erden eingesetzt.

