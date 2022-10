Warngauerin (48) begeht Unfallflucht: Hat sie erst danach getrunken?

Teilen

Eine 48-jährige Warngauerin musste sich jetzt wegen Unfallflucht vor dem Amtsgericht Miesbach verantworten (Symbolbild). © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Nachdem sie in einen Weidezaun gefahren war, fuhr eine Warngauerin (48) nach Hause. Die Polizei stand bald vor der Tür. Die Frau war offenbar betrunken. Ein Alkoholtest ergab 2,04 Promille.

Warngau – Sie soll mit ihrem Auto von der Straße abgekommen sein, einen Weidezaun touchiert und ihre Fahrt fortgesetzt haben. Weil die Warngauerin (48) bei dieser Fahrt im September 2021 vom Fußballplatz nach Hause betrunken gewesen sein soll, stand sie nun wegen fahrlässiger sowie vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr und Entfernens vom Unfallort vor dem Amtsgericht Miesbach.

Verteidiger Nikolaus Zornek und seine Mandantin stritten nicht ab, dass die Warngauerin den Zaun eines Landwirts inklusive zweier Pfosten umgefahren hat. Doch sei sie nicht betrunken gewesen. „Sie war bei der Fahrt vollkommen nüchtern und hat erst nach dem Unfall Alkohol getrunken, als sie zu Hause war“, sagte Zornek. Ihr Ehemann (48) habe sie schlafend vorgefunden. Noch am selben Abend habe die Polizei geklingelt. Am Unfallort war ein Nummernschild liegen geblieben, welches zum Fahrzeug der Eheleute gehörte. An diesem war auch ein deutlicher Schaden erkennbar.

Einer der Zeugen war der Eigentümer des Zauns. Vom Vorfall selbst habe er nichts mitbekommen, sagte der 38-jährige Warngauer. „Den Zaun habe ich aber reparieren und zum Glück alle Tiere wieder einfangen können.“Am Folgetag habe sich die 48-Jährige bei ihm entschuldigt und ihm 200 Euro übergeben. „Damit waren die Reparaturkosten abgedeckt“, so der Zeuge. „Die Sache war für mich erledigt.“

Brisanter war die Aussage des Ehemanns der Angeklagten. Er habe seinen Sohn vom Fußballtraining abgeholt und traute seinen Augen kaum, als er in seine Einfahrt fuhr. „Ich habe gleich erkannt, dass das Auto in einen Unfall verwickelt war“, sagte er. Seine Frau habe geschlafen. „Die Alkoholisierung habe ich ihr angemerkt“, fügte er an. In der Küche habe er zudem eine Weinflasche entdeckt. Die Polizei nahm die Frau mit zu einem Alkoholtest.

Zum Trinkverhalten seiner Frau sagte er: „Ich habe sie noch nie alleine zu Hause Alkohol trinken sehen.“ Generell trinke das Paar wenig Alkohol, „eigentlich nur, wenn wir bei Freunden eingeladen sind“. Auch habe er nur rund zwei Stunden zuvor, als er seine Frau kurz am Warngauer Fußballplatz traf, nicht einen Hauch von Alkoholisierung bemerkt.

Die Kardinalfrage war also, ob die Warngauerin den Unfall betrunken verursacht hatte oder erst nach der Ankunft zu Hause getrunken hatte. Ein Facharzt für Rechtsmedizin aus München erklärte dazu. „Es ist schwierig, auszurechnen, wie viel die Angeklagte nach dem Unfallzeitpunkt hätte trinken müssen, um auf 2,04 Promille zu kommen.“ Erschwerend kam hinzu, dass Zornek und seine Mandantin keine Angaben zum Alkohol sowie der Alkoholmenge machen wollten, den die Frau an besagtem Abend zu sich nahm. Nach mehreren Berechnungen, einem kleinen Zwist zwischen Zornek und dem Arzt und einem Gespräch zwischen der Angeklagten und ihrem Verteidiger stand fest: Eine Begleitstoffanalyse muss her.

Das Verfahren konnte nicht abgeschlossen werden. Richter Walter Leitner erklärte: „Es ist Beweis zum Nachtrunk der Angeklagten zu erheben.“ Durch die Analyse soll festgestellt werden, ob es möglich wäre, dass die Warngauerin die 2,04 Promille gänzlich nach dem Unfallzeitpunkt aufbauen hat können. Der Prozess wird im November fortgeführt.

PHILIPP HAMM

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Holzkirchen-Newsletter.