VW-Transporter kracht ins Heck eines Audis: Gmunderin (40) leicht verletzt

Von: Andreas Höger

Ein Auffahrunfall mit hohem Sachschaden ereignete sich am 17. April auf der B 318 kurz vor der Reithamer Kurve (Symbolbild). © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Der Aufprall war heftig: Ein VW-Transporter krachte am Montagnachmittag auf der B 318 am Abzweig Allerer auf einen Audi. Die Audifahrerin (40) erlitt leichte Verletzungen, der Sachschaden an den Autos ist erheblich.

Warngau - Bei einem Auffahrunfall am Montag (17. April) auf der Bundesstraße B 318 zog sich eine 40-jährige Frau aus Gmund leichte Verletzungen zu. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 31-jähriger Valleyer übersehen, dass die Audifahrerin in Richtung Allerer abbiegen wollte. Sein VW-Transporter krachte ins Heck des Audis.

Laut Polizei war die Gmunderin gegen 17.10 Uhr auf der Bundesstraße B 318 in Richtung Holzkirchen/Autobahn unterwegs. Kurz vor der Reithamer Kurve bremste sie ihren Audi Q 3 ab, um nach links in die Gemeindestraße Richtung Allerer abzubiegen. Hinter ihr fuhr ein 31-jähriger Valleyer mit seinem VW-Transporter, der das abbremsende Fahrzeug vor ihm übersah und selbst nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte.

Mit voller Wucht prallte der Transporter ins Heck des Audis. Die Audifahrerin zog sich beim Aufprall leichte Verletzungen zu, sie klagte über Kopf- und Nackenschmerzen. Der Rettungsdienst brachte die 40-Jährige vorsorglich ins Krankenhaus Agatharied.

Der VW-Transporter wurde bei der Kollision erheblich beschädigt, die Front des Wagens wurde komplett zerstört. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 50 000 Euro. Der Schaden am Heck des Audis kommt auf rund 5000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen auf der B 318. Gegen 18.30 Uhr war die Unfallstelle wieder geräumt.

Unbekanntes Fahrzeug beschädigt Polo in Atrium-Tiefgarage

Ebenfalls am Montag (17. April) kam es zu einer Unfallflucht in der Tiefgarage des Gesundheitszentrums Atrium in Holzkirchen (Münchner Straße). Laut Polizei wurde ein schwarzer VW-Polo von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt.

Der Polo, der einer 41-jährigen Waakirchnerin gehört, parkte von 7.50 Uhr bis 17 Uhr in der Tiefgarage. Bei ihrer Rückkehr stellte die Waakirchnerin Kratzer an der Stoßstange vorne rechts fest. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Holzkirchen unter der Telefonnummer 08024 / 90740 entgegen.

