Feuerwehren aus dem Landkreis trainieren in Brandcontainern

Von: Christian Masengarb

Neue Fortbildung: Die Brandcontainer machten erstmals Station im Landkreis Miesbach. © Thomas Plettenberg

120 Atemschutzträger der Landkreisfeuerwehren trainieren in zwei Brandcontainern in Wall unter Realbedingungen den Ernstfall - die erste Fortbildung dieser Art im Landkreis.

Für 120 Atemschutzträger von Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis hat gestern am Feuerwehrhaus in Wall eine Fortbildung begonnen, wie es sie im Landkreis noch nie gegeben hat. Zwei holzbefeuerte Brandcontainer simulieren an mehreren Stationen unter anderem Küchen- und Wohnzimmerbrände „unter realen Voraussetzungen und mit hohen Temperaturen“, erklärt Kreisbrandmeister Thomas Gegenfurtner.

Die Feuerwehrler arbeiten die Zimmer ab, dursuchen sie nach den dort versteckten Puppen und retten diese aus der Hitze. Ein Ausbilder gibt während und nach dem Einsatz Tipps. Die Fortbildungen dauern noch bis Sonntag, jeder Trupp ist rund zwei Stunden im Einsatz. Künftig will die Feuerwehr ähnliche Übungen jährlich oder zweijährlich anbieten.