Wanderin (70) verunglückt: Hubschrauber holt schwerverletzte Warngauerin aus Wald

Von: Andreas Höger

Die Bergwacht Hausham kümmerte sich um die Warngauerin (70), die sich am Sonntag auf dem Taubenberg schwer am Sprunggelenk verletzte. © Bergwacht Hausham

Eine schwere Verletzung zog sich eine 70-jährige Warngauerin am Sonntag bei einer Wanderung auf dem Taubenberg zu. Die Bergwacht Hausham rückte aus, ein Rettungshubschrauber musste die Verletzte ausfliegen.

Warngau - Die sonntägliche Wanderung auf dem Taubenberg nahm ein schmerzliches Ende: Eine 70-jährige Frau aus Warngau verunglückte am Sonntag (6. Februar) auf einem Wanderweg in der Nähe der Wallfahrtskapelle Nüchternbrunn. Der Weg war an der Unglücksstelle ein Trampelpfad im Schnee. Die Verletzung am Sprunggelenk erwies sich als so schwer, dass die Bergwacht Hausham gegen 14.20 Uhr ausrückte, um der Frau zu helfen.

Wie Bergwacht-Sprecher Franz Mayer mitteilt, wurde auf Anforderung des Bergwachteinsatzleiters auch ein Rettungshubschrauber mit Notarzt für die Versorgung und Rettung hinzugezogen. Parallel fuhr eine Einsatzmannschaft der Bergwacht Hausham per Geländefahrzeug zur Unfallstelle.

Nach der Versorgung der Patientin wurde die Warngauerin per Rettungswinde vom Rettungshubschrauber Christoph 1 aus dem Waldgelände aufgenommen und zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus Agatharied geflogen. Am Krankenhaus kam es wegen eines gleichzeitigen Hubschraubereinsatzes der Bergwacht Rottach-Egern am Plankenstein kurzfristig zu einem erhöhten Flugaufkommen.

