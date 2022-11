Straßenbeleuchtung in Warngau: Abschalten ist zu teuer

Von: Andreas Höger

Teilen

Es bleibt hell die ganze Nacht: Die LED-Lichter der Warngauer Straßenlaternen können nicht ohne Weiteres stundenweise ausgeknipst werden. Dafür wären laut Bayernwerk zusätzliche Schaltkästen und neue Kabel nötig. © Thomas Plettenberg

Zusätzliche Schaltkästen einbauen, neue Kabel verlegen: Einiger technischer Aufwand wäre nötig, um die Warngauer Straßenbeleuchtung zeitweise abschalten zu können. Die Kosten dafür wiegen für die Gemeinde aktuell schwerer als der in tiefer Nacht eingesparte Strom.

Warngau – Energie wird immer teurer – und das motiviert viele Gemeinden, auch bei der Straßenbeleuchtung über Sparpotenziale nachzudenken. Holzkirchen will demnächst zwischen 23 und 5 Uhr viele Laternen per Zeitschaltuhr ausknipsen (wir berichteten). Diesem Beispiel zu folgen, fällt der Nachbargemeinde Warngau schwer. Dabei fehlt es weniger an der Bereitschaft, sondern an der technischen Machbarkeit: Eine Umrüstung der 237 Brennstellen im Gemeindegebiet auf Zeitschalttechnik würde Investitionen in Höhe von mutmaßlich einigen 10 000 Euro erfordern. „Das ist wirtschaftlich nicht darstellbar“, erklärte Bürgermeister Klaus Thurnhuber (FWG) jetzt im Gemeinderat.

Auf Anfrage von Gemeinderat Harald Stanke (FWG) hatte die Verwaltung bei den Bayernwerken als Netzbetreiber geprüft, ob und wie sich bei den gemeindlichen Straßenlaternen Strom sparen lässt. Wie Ernst Bauer vom Technischen Bauamt jetzt im Gemeinderat erläuterte, wäre ein stundenweises Abschalten der Straßenbeleuchtung etwa zwischen 23 und 4 Uhr theoretisch möglich, aber nur mit hohem Aufwand umsetzbar.

„Laut Auskunft der Bayernwerke müssten an den Trafostationen neue Schalteinheiten in eigenen Schaltkästen verbaut werden“, erklärte Bauer. Und das wäre nicht günstig: Pro Schalteinheit sind laut Bayernwerke 3000 bis 5000 Euro fällig. Fünf bis 15 Lampen hängen an einer solchen Einheit, ergänzte Thurnhuber.

Mehr noch: Mit den zusätzlichen Schaltkästen wäre es vermutlich noch nicht getan, erklärte Bauer. Denn die Abschaltautomatik funktioniere nur, wenn fünfadrige Beleuchtungskabel in den Straßen zur Verfügung stehen, was nicht überall der Fall ist. In Wall, etwa am Rainerweg und Am Rain, wurden laut Bayernwerk überwiegend dreiadrige Kabel verbaut. Die Nachrüstung auf fünf Adern wäre mit Erdarbeiten verbunden, sagte Bauer: „Dies verursacht zusätzliche Kosten und macht diese Umrüstung wohl unrentabel.“

Unklar ist zudem, ob die bereits 2015/2016 auf LED umgestellten Leuchtkörper der Warngauer Straßenbeleuchtung über eine Bayernwerk-Verkabelung ansteuerbar sind. Die Gemeinde hatte vor sieben Jahren zur Versorgung mit LED-Lampen einen langfristigen Leasingvertrag mit einer Fremdfirma geschlossen. Wie Bauer von den Bayernwerken erfuhr, seien diese Modelle zwar „dimmbar“, aber womöglich nicht kompatibel mit der vorhandenen Kabelinfrastruktur.

Die Warngauer Laternen strahlen überwiegend mit 21 oder 22 Watt (97 Stück), 68 Laternen kommen sogar nur mit 18 Watt aus. Stärkere LED mit 29 oder 30 Watt sind aktuell bei 23 Laternen verbaut. Nur im Bushäusl in Osterwarngau findet sich noch eine konventionelle 68-Watt-Birne. Die gesamte Brennleistung der 237 Brennstellen beträgt laut Bauer etwa 5300 Watt.

Angesichts der zu erwartenden Umstellungskosten sieht der Bürgermeister aktuell keinen Handlungsbedarf. Wenn in einigen Jahren der Leasing-Vertrag mit der Fremdfirma auslaufe, könne man neu darüber nachdenken. Wie Bauer ergänzte, habe der Bayernwerk-Mitarbeiter empfohlen, die Straßenbeleuchtung dann gleich auf Solar-Leuchten umzustellen.

Wie steht Warngau zu möglichen Umfahrungsstraßen in Holzkirchen? Mehr dazu lesen Sie hier.