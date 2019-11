Vorfahrt missachtet - 11.500 Euro Schaden

Ein kleiner Fehler mit großer Wirkung: Weil ein Miesbacher in Reitham nicht auf die Vorfahrt geachtet hat, ist es zu einem Unfall mit hohem Sachschaden gekommen.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 36-jähriger Miesbacher am Samstag gegen 16.25 Uhr mit seinem Peugeot von Allerheiligen kommend durch Reitham in Richtung B 318. An der Kreuzung in Reitham musste er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 51-Jährigen aus Reitham in einem Volvo, der nach Allerheiligen abbiegen wollte, achten. Aus ungeklärter Ursache übersah der Miesbacher den vorfahrtsberechtigten Reithamer, es kam zum Zusammenstoß.

Den Unfall überstanden beide Fahrer unverletzt, die 23-jährige Beifahrerin des Reithamers wurde allerdings leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt rund 11.500 Euro.