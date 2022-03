Warngau bekommt neue Wertstoffinsel

Von: Katrin Hager

Gut erreichbar auch zu Fuß und mit dem Fahrrad: Am Warngauer Bahnhof neben dem Bushäuschen ist ein neuer Standort für Wertstoffcontainer geplant. © Stefan Schweihofer

In Warngau soll ein weiterer Stellplatz für Wertstoffcontainer entstehen. Das planen Vivo und Gemeinde.

Warngau – Wer seinen Müll – oder besser gesagt: seine Wertstoffe – loswerden will, bekommt in Warngau noch heuer eine weitere Anlaufstelle: Am Bahnhof soll ein neuer Stellplatz für Wertstoffcontainer der Vivo entstehen. Der Gemeinderat hat den Plänen nun den Segen gegeben.

Angeregt hatte die Aufstellung FWG-Gemeinderat Anton Bader. Bislang gibt es im Ortsteil Oberwarngau genau einen Wertstoffcontainer-Stellplatz: neben dem Hackschnitzel-Heizwerk am Kapellenfeld. Dorthin waren die Container umgezogen, nachdem es am alten Standort direkt am Feuerwehrhaus zunehmend zu Problemen mit Falschparkern gekommen war. Das Problem, dass der Hof der Feuerwehr zugeparkt wird, wurde damit tatsächlich gelöst.

Doch als unerwünschter Nebeneffekt des neuen Standorts sind Warngauer, die früher mit dem Fahrrad schnell zum Wertstoffcontainer fuhren, wegen des etwas abgelegeneren Standorts oberhalb der Hangkante nun aufs Auto umgestiegen. „Wir sind geschimpft worden“, berichtete Bürgermeister Klaus Thurnhuber (FWG) in der Sitzung des Gemeinderats. Mit Baders Vorschlag, am Bahnhof eine weitere Wertstoffinsel zu schaffen, würden die Wege für die Oberwarngauer westlich der Bundesstraße dagegen kurz und bequem.

Vivo hofft auf bessere Sammelquote

Mit dem kommunalen Entsorgungsunternehmen des Landkreises, der Vivo, hatte das Warngauer Rathaus Kontakt aufgenommen. „Die Vivo findet einen zweiten Standort gut“, berichtete Thurnhuber – damit verbunden ist die Hoffnung auf eine Erhöhung der Sammelquote. Der Standort am Bahnhof, den viele Pendler nutzen, sei ideal: „Da können die Leute auf dem Weg zum Bahnhof schon was loswerden.“ Dass der Standort belebt und gut frequentiert sei, könnte vielleicht auch Auswirkungen auf die Disziplin einiger Bürgern haben, die unerlaubt neben Containern Sperrmüll abladen, meinte Thurnhuber. „Das bleibt vielleicht eher sauber als ein schlechter frequentierter Standort.“

Neue Wertstoffinsel am Bushäuschen am Bahnhof

Entstehen soll der neue Containerstellplatz nördlich des Bushäuschens westlich der Zufahrt zum Bahnhofsparkplatz auf einer bereits asphaltierten Fläche, die allerdings noch baulich vorbereitet werden müsste, wie der Rathauschef erläuterte. Der Bordstein müsse abgesenkt werden, damit die Vivo-Lkw anfahren können, um die Container auf- und abzuladen. Die seit langem geplante Fahrrad-Abstellanlage am Bahnhof würde von dem neuen Containerstandort nicht beeinträchtigt, versicherte Thurnhuber auf Nachfrage von CSU-Gemeinderat Engelfried Beilhack.

Der Gemeinderat hatte nichts gegen diese Planung einzuwenden und segnete diese mit 13:0 Stimmen ab. Wie Thurnhuber auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt, sollen die Container heuer im Laufe des Jahres aufgestellt werden. Die vorbereitenden Arbeiten am neuen Containerstellplatz sollen im Zuge des jährlichen Straßenbaupakets erfolgen, das derzeit ausgeschrieben wird.