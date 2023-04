Familie Dachs hält auf dem Maroldhof Nandus

Von: Katrin Hager

Auf dem Maroldhof am Taubenberg bei Familie Dachs – im Bild Sohn Marinus und Mutter Silvia – grasen neben den Tiroler Steinschafen auch fünf südamerikanische Nandus. © Thomas PLettenberg

Wer aus Richtung Gotzing kommend auf den Taubenberg unterwegs ist, stößt an der Zufahrtsstraße ein Stück unterhalb des Gipfels auf eine ziemlich bunte Truppe: Am Maroldhof leben nicht nur Hunde, Katzen, Schafe und Hühner – auch fünf Nandus staksen hier über die eingezäunte Wiese.

Warngau – Silvia Dachs muss schmunzeln, wenn sie an manchen Wanderer denkt, der auf dem Weg unterhalb der Pension Maroldhof vorbeikommt. Ganz komische Tierlaute hätten sie vernommen, wird da schon mal berichtet. Die Laute, irgendwo zwischen Quäken und Jaulen, waren früher auf vielen stattlichen Bauernhöfen daheim, deren Besitzer etwas auf sich hielten: So schreien Pfaue. Die fünf Exemplare auf dem Maroldhof sind aber nicht die exotischsten Mitbewohner von Pächterfamilie Dachs.

Die sind eher stillere Zeitgenossen. Sie schreiten auf langen Beinen über die Wiese und grasen, können aber auch mal Gas geben. „Im Frühling, wenn es warm wird und sie vor Freude losrennen, dann werden sie ganz schön schnell“, verrät Silvia Dachs. Bis zu 60 km/h können Nandus erreichen, heißt es. Sie sind die mit 1,30 bis 1,50 Metern Kopfhöhe etwas kleinere südamerikanische Verwandtschaft des afrikanischen Vogel Strauß. Dem sehen die fünf Exemplare auf dem Maroldhof auch sehr ähnlich mit ihren langen Beinen mit den muskulösen Krallenzehen, den langen Hälsen auf einem rundlichen Rumpf mit zarten Federn und den großen Kulleraugen, die aus dem kleinen Gesicht neugierig über den harten Schnabel gucken, der alles aufschnappt, was rumliegt – weshalb man aufpassen muss, dass man eben nichts rumliegen lässt. Ihre Leibspeise: Brennnesseln und Springkraut.

Am Maroldhof gibt es neben drei graubraunen Nandus auch zwei weiße. Drei heißen Lilly, Otto und Roadrunner. „Die andern heißen einfach Nandu“, sagt Dachs und lacht. Auch wenn die Namen anderes vermuten lassen: Alle fünf sind Hennen, ein Nandu-Hahn lebt nicht am Maroldhof.

Durch Zufall aufs Nandu gekommen

Seit 2015 hält Familie Dachs mit Mutter Silvia, Vater Klaus und den erwachsenen Kindern Marinus und Filomena am Taubenberg die exotischen Laufvögel. Eigentlich ein Versehen, erzählt Silvia Dachs. Im Urlaub in Österreich hätten sie in einem Gehege mal eine kleine Art Alpakas gesehen, die sie so nett fanden. Viele Jahre später las sie in der Landwirtschaftszeitung ein Inserat: Nandus zu verkaufen. Dachs war sofort begeistert – so hießen doch diese netten kleinen Alpakas damals, dachte sie. Mit den Besitzern war schon die ganze Haltung und Abholung geklärt, als plötzlich das Stichwort Federn fiel. Da stellte sich heraus, dass die vermeintliche Lama-Art ein südamerikanischer Laufvogel ist. Dachs war aber schon neugierig geworden, holte die Vögel trotzdem ab.

Wie das Alpaka hieß, daran erinnert sich Dachs bis heute nicht. Aber die Nandus kamen und blieben am Taubenberg, auf ihrer Wiese mit dem Stall, in den sie sich zurückziehen, wenn es ihnen draußen mal zu kalt und ungemütlich wird. Sie leben hier neben Tiroler Steinschafen, Hühnern, Enten, Pfauen Hunden, Katzen, Meerschweinchen, Mäusen und Wellensittichen. Einige der Tiere kommen aus dem Tierschutz, sie leben hier ohne landwirtschaftliche Nutzung. Auch das schwarze Schaf Bambi, das die Familie 2010 mit der Flasche aufzog und das die Hündin der Familie, die gerade Welpen hatte, mit annahm. Bambi tapste damals mit den Hundewelpen und einer Windel um den Hintern – ein Schaf ist ja nicht stubenrein – durch den Gewölbe-Saal, der einst in dem alten Hof der Stalltrakt war. Heute genießt Bambi, wenn ihr eine der Enten das Fell pflegt.

Zu Ostern noch keine Riesen-Eier

Zu Ostern werden auch bei Familie Dachs Eier gefärbt –allerdings die der Hühner, nicht die der Nandus: Für deren Biorhythmus ist Ostern heuer einfach zu früh. „Sie fangen erst mit dem Legen an, wenn es warm ist“, erklärt Silvia Dachs. Im März, als die Temperaturen schon mal auf richtig frühlingshafte Werte kletterten, fand sich im Stall schon ein Ei, das war’s aber bislang. Da auf dem Maroldhof kein Nandu-Hahn lebt, sind die Hennen auch zur Legesaison zwischen Ende April und Oktober nicht ganz so emsig bei der Sache, erklärt Dachs. Einmal waren es insgesamt 50 Eier im Jahr, normalerweise sind es aber so um die 35.

Die sind – wie bei Hühnern – bei jungen Hennen etwas kleiner, bei älteren etwas größer, aber im Schnitt um die 13 Zentimeter lang, um die neun Zentimeter breit und haben etwa das Volumen von zehn bis zwölf Hühnereiern. Wenn die Pension nicht gerade, wie derzeit, Betriebspause hat, kommen die Gäste zur Saison oft in den Genuss von Nandu-Rührei – eines reicht für eine ganze Pfanne. Der Geschmack ist nicht viel anders als bei Hühnern, verrät Dachs.

Ausblasen braucht langen Atem

Damit die Eierschalen noch als Deko verwendet werden können, bläst die 56-Jährige sie aus, nachdem sie mit einem Ausbeinmesser kleine Öffnungen in die harte Schale gebohrt hat. Dafür braucht man einen langen Atem.

Den brauchte die Familie auch, als Nandu Lilly im Winter mal verschwunden war. Der Schnee stand damals so hoch, dass der feste Zaun darunter verschwunden war. Den flugs aufgestellten Schafzaun haute der Wind immer wieder um – die Nanduhenne verschwand. „Wir hatten die Hoffnung schon fast aufgegeben“, sagt Dachs. Doch drei Wochen später rief jemand an: Nandu bei Reitham entdeckt. Mithilfe einer Decke konnte die Familie Lilly schließlich auf einer Wiese einfangen. „Sie sah ziemlich ramponiert aus“, schildert Dachs. Aber: Lilly hat es überlebt.

Mit der bunten Truppe ist jedenfalls immer was los am Maroldhof. „Die Gäste“, berichtet Dachs lachend, „sagen immer: Man braucht gar keinen Fernseher.“

