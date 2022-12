Warngau: Forstwirt gibt Tipps zum Christbaum-Kauf - Trend geht zu großen Exemplaren

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Große Auswahl: In Bernloh hat Land- und Forstwirt Josef Quercher 200 bis 300 offene Bäume. Der Trend der Kunden geht zur Nordmanntanne – ganz auf einen Baum verzichten wollen die wenigsten. © Thomas Plettenberg

Land- und Forstwirt Josef Quercher aus Bernloh erklärt im Interview, warum Menschen in teuren Zeiten an Tradition festhalten - und wie ein Christbaum besonders lange hält.

Warngau – Für nahezu alles müssen die Menschen heuer mehr Geld hinblättern als in den Vorjahren. Klar, dass unter diesen Umständen auch am Weihnachtsfest gespart wird. Oder doch nicht? Wir haben den Warngauer Land- und Forstwirt Josef Quercher (54) gefragt, der auf seinem Hof in Bernloh, an der Naturkäserei in Kreuth sowie in Miesbach Christbäume verkauft.

Herr Quercher, das Leben ist teuer geworden. Wer leistet sich in diesen Zeiten überhaupt noch einen Christbaum?

Josef Quercher: Meiner Erfahrung nach jeder, der bislang auch einen hatte. Ein Christbaum gehört einfach zu Weihnachten dazu. Man kann auf Geschenke verzichten, das Essen nicht so üppig ausfallen lassen, aber ein Weihnachtsfest ohne Christbaum, das ist für die meisten undenkbar. Ich hatte in der Vergangenheit manchmal den Fall, dass ältere Kunden gesagt haben: Heuer kaufen wir keinen Baum, uns reicht ein schön geschmückter Zweig. Im Jahr darauf haben sie dann doch wieder einen Baum gekauft. Wenn auch nur einen kleinen.

Um wie viel Prozent sind die Christbaumpreise gestiegen im Vergleich zum Vorjahr?

Josef Quercher: Meine Bäume sind nicht teurer geworden. Je nach Baum verlange ich 15 bis 200 Euro. Die teuersten sind sieben bis acht Meter groß.

Ausgebaute Dachstühle: Kunden suchen große Bäume

Wer kauft denn so einen großen Baum?

Josef Quercher: Gemeinden zum Beispiel. Auffällig ist allerdings, dass die Nachfrage nach großen Bäumen gestiegen ist. Sehr begehrt sind zum Beispiel Bäume um die vier Meter. Die Käufer haben einen ausgebauten Dachstuhl und wollen, dass der Baum die gesamte Raumhöhe einnimmt.

Brennholz ist deutlich teurer geworden. Warum wirkt sich das nicht auf die Christbäume aus?

Josef Quercher: Christbäume sind Kulturbäume. Die machen heute auch nicht mehr Arbeit als letztes Jahr. Aber Brennholz ist ein landwirtschaftliches Produkt. Das wurde in den letzten zehn Jahren zu billig verkauft. Man hätte schon früher 130 bis 140 Euro pro Ster verlangen müssen. Bei den früheren Preisen wurde entweder nur das Holz oder nur die Arbeit bezahlt, aber nicht beides. Allmählich erreichen die Preise eine Wertigkeit, die zum Produkt passt.

Welche Christbaum-Sorten verkaufen Sie?

Josef Quercher: Nordmanntannen, Weißtannen, Fichten und Kiefern. Die größte Auswahl habe ich bei mir daheim in Bernloh. Da stehen 200 bis 300 offene Bäume. Da kann man in Ruhe aussuchen.

Welche Sorte empfehlen Sie?

Josef Quercher: Der Trend geht klar zur Nordmanntanne. Die habe ich selber auch. Sie nadelt nicht. Die Blaufichte dagegen wird schneller trocken. Trotzdem hat sie ihre Berechtigung. Zum Beispiel im Außenbereich. Es gibt auch Leute, die sich eine Zirbelkiefer leisten. Das ist etwas Besonderes. Allein schon, weil sie 20 bis 25 Jahre alt ist. Was schön ist und was nicht, das ist Geschmackssache.

Tipps zum Kauf und zur Lagerung: So hält der Baum besonders lange

Haben Sie einen Tipp, damit der Baum lange schön bleibt?

Josef Quercher: Frisch geschlagen kaufen und erst ein bis zwei Tage vor Weihnachten aufstellen. Bis dahin kühl lagern. Es ist klar, dass ein Baum, der Mitte Oktober geschlagen wurde und dann vier Wochen im Discounter rumsteht, zu Weihnachten die Flügel hängen lässt. Was heutzutage oft gemacht wird: den Baum schon zu Beginn der Adventszeit aufzustellen. Da kann man natürlich auch nicht erwarten, dass er an Weihnachten noch besonders frisch ist. Aber 14 Tage muss ein frischer Baum schon halten.

Manche Leute tun Zucker in das Wasser im Christbaumständer...

Josef Quercher: Wasser im Christbaumständer kann hilfreich sein. Auch den Baum mit einer Sprühflasche besprühen, schützt ihn vor dem Austrocknen. Denn die Fußbodenheizungen, die heutzutage üblich sind, setzen dem Baum schon zu. Aber Zucker? Mei, es hilft allerweil, auch wenn ’s dem Baum nicht hilft (lacht).

Das Gespräch führte Bettina Stuhlweißenburg.

