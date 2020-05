Warngau hat jetzt drei Bürgermeister

Die Gemeinde Warngau hat künftig nicht nur einen Bürgermeister-Stellvertreter. Klaus Thurnhuber bekommt „Amtshilfe“ von zwei seiner Konkurrenten bei der Kommunalwahl.

Warngau – Die Warngauer gehen erstmals mit zwei ehrenamtlichen Bürgermeister-Stellvertretern in eine neue Amtszeit. An der Seite von Klaus Thurnhuber sollen Leonhard Obermüller (CSU) und Andrea Anderssohn (Bündnis 90/Grüne) künftig die Gemeinde vertreten und für (noch) mehr Bürgernähe sorgen. Beide waren bei der Kommunalwahl im März als Bürgermeisterkandidaten gegen Thurnhuber angetreten.

Die Stierattacke und der damit verbundene monatelange Ausfall von Bürgermeister Thurnhuber sitzen den Warngauern immer noch in den Knochen. Deshalb kam vonseiten der Rathaus-Verwaltung nach der Vereidigung der fünf neuen Gemeinderäte Barbara Deflorin (CSU), Harald Stanke (FWG), Florian Rank (FWG), Hubert Deflorin (Bayernpartei) und Johann Gillhuber (Draxlhamer Liste) bei der konstituierenden Sitzung am Dienstagabend auch der Vorschlag, künftig nicht nur einen Stellvertreter, sondern besser zwei zu stellen: „Nicht, dass ich noch einmal mit einem solchen Unfall rechnen würde, aber wir wären für die Zukunft besser aufgestellt und mit zwei Stellvertretern, die auch Vereinstermine wahrnehmen könnten, auch näher am Bürger“, erklärte Rathauschef Thurnhuber. Er wünschte sich, dass neben den Geburtstagsterminen auch an jedem Vereinstermin künftig einer der drei Bürgermeister teilnehmen soll.

Lesen Sie auch: Sie wurden als Stellvertreter des neuen Miesbacher Landrats gewählt

Während Michael Spannring (Bündnis 90/Grüne) dafür plädierte, der Empfehlung der Verwaltung zu folgen, war Josef Gschwendtner (FWG) der Ansicht, dass es das „nicht braucht“. Mit Blick auf die Verdienste des bisherigen Vize-Bürgermeisters Jakob Weiland (CSU), der Thurnhuber über Monate bestens vertreten habe, meinte Gschwendtner: „Bisher haben wir das gut gschunden.“ Ein dritter Bürgermeister mit Festgehalt würde nur Geld kosten. Peter Huber (CSU) sah das ähnlich: „Wir haben bei der Haushaltssitzung gesehen, wie eng der runter gegangen ist. Wir brauchen das nicht unbedingt.“ Hubert Deflorin (Bayernpartei) war auch der Meinung, dass man mit einem Stellvertreter gut auskomme, schlug aber vor, bei Bedarf einen Dritten Bürgermeister nachzuwählen. Dieser Vorschlag gefiel Engelfried Beilhack (CSU). Die Abstimmung über die Ernennung eines Dritten Bürgermeisters fiel dann auch entsprechend knapp aus.

Knappe Mehrheit für drei Bürgermeister

Neun Gemeinderäte befürworteten den Vorschlag und acht sprachen sich dagegen aus. Anschließend schritt man gleich zur Wahl der Stellvertreter. Zum Vizebürgermeister wurde mit zwölf der 17 gültigen Stimmen Obermüller gewählt. Er setzte sich gegen Anderssohn (fünf Stimmen) durch. Die Grünen-Gemeinderätin wurde aber im nächsten Wahlgang mit zehn der ebenfalls 17 gültigen Stimmen zur ersten Dritten Bürgermeisterin Warngaus gewählt. Sie setzte sich gegen Max Bauer (FWG) durch, der sieben Stimmen erhielt.