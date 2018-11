Mit Auto gegen Baum geprallt: 24-Jähriger stirbt noch an der Unfallstelle

Ein tragischer Unfall hat sich in der Nacht auf Samstag bei Warngau ereignet. Ein 24-Jährige prallte mit seinem Auto gegen einen Baum. Der Warngauer hatte keine Chance.

Warngau - Ein 24-Jähriger fuhr in der Nacht zum Samstag gegen 3 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Allerheiligen und Warngau. Der Warngauer war laut Polizei in noch ungeklärter Richtung unterwegs und prallte gegen einen Alleebaum. Der Audi des 24-Jährigen wurde durch den Aufprall in zwei Hälften gerissen. Der Mann verstarb laut Polizei noch an der Unfallstelle.

Die Staatsanwaltschaft München II beauftragte zur Klärung des Unfallhergangs einen Gutachter. Die Straße war für rund drei Stunden gesperrt.

Vor Ort waren die Feuerwehren Warngau und Holzkirchen mit rund 35 Personen im Einsatz. Auch das BRK sowie ein Notarzt waren mit fünf Kräften vor Ort. Ein Kriseninterventionsteam wurde zur Verständigung der Angehörigen hinzu gezogen.

