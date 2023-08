Warngau: Kirchen-Baustelle kommt voran

Von: Katrin Hager

Im vollen Gange sind die Arbeiten in St. Johann Baptist in Oberwarngau. Kirchenpflegerin Anni Bichler und Zweiter Kirchenvorstand Josef Bichler freuen sich über den Fortschritt. © Thomas Plettenberg

Seit eineinhalb Jahren ist die Oberwarngauer Pfarrkirche St. Johann eine Baustelle, das gut 500 Jahre alte Gotteshaus wird generalsaniert. Ein Blick hinter Bauzaun und Absperrung.

Warngau – „Vorsicht“, mahnt Zweiter Kirchenvorstand Josef Bichler, als er hinter dem Bauzaun die Tür zur Sakristei aufsperrt. Der Boden ist abgedeckt mit großflächigen Platten – Stolpergefahr. Hier fällt gleich eine Neuerung ins Auge: die neue Heizung, an der zahlreiche Rohrleitungen zusammentreffen. Die Pfarrkirche ist ans Nahwärmenetz der Gemeinde angeschlossen, die am nahen Kapellenfeld ein Hackschnitzel-Heizkraftwerk betreibt. „Es ist ein Glücksfall, dass die Heizzentrale so nah an der Kirche ist“, sagt Bichler. „Das ist ideal, das braucht keine große Technik.“ Die Kirche, in ihrer heutigen Gestalt erbaut im Jahr 1500, hat die Energiewende vollzogen.

Andocken ans Nahwärmenetz: Die neue Heizung speist sich aus dem Heizkraftwerk der Gemeinde. © Thomas Plettenberg

Kirche hängt am Nahwärmenetz der Gemeinde

Die frühere, fossil betriebene Unterbankheizung wird nicht ersetzt. Stattdessen schlängeln sich die Leitungen der Heizung unter dem frischen Putz über die jahrhundertealten Tuffstein-Wände. „Das soll dafür sorgen, dass die Wände künftig trocken bleiben“, erklärt Bichler. Pfarrer Gottfried Doll, der derzeit im Urlaub weilt, habe mit der Methode schon an alter Wirkungsstätte in Rohrdorf gute Erfahrungen gemacht.

Heizen gegen die Nässe: In den Wänden wurden Heizschlangen verbaut. © Thomas Plettenberg

Feuchtigkeit als größte Baustelle

Die nassen Wände stellten bei St. Johann Baptist bislang das größte Problem dar. Der poröse Tuffstein, aus dem die Kirche vor einem halben Jahrtausend erbaut wurde, saugt Wasser von Natur aus auf. Die Wände, insbesondere an der Westseite, zogen Feuchtigkeit von unten, und von oben sickerte es besonders am Übergang von Kirchenschiff und Kirchturm, wo sich Niederschläge in einem Falz sammelten, nach unten ins Gemäuer. Selbst im Bereich des Eingangsportals tauchte im Zuge der Arbeiten noch nasses Mauerwerk auf – eine unerwartete Überraschung, die bei Arbeiten dieser Kategorie freilich immer auftreten können.

Überraschung am Eingang: Auch hier hat das Mauerwerk Wasser gezogen. © Thomas Plettenberg

Wenn ein Steinmetz die Tuffsteinmauern ausgebessert hat, werden die Wände von den Kirchenmalerinnen mit einem dünnen Spezialputz belegt, der künftig verhindert, dass Feuchtigkeit eindringt, damit künftige Generationen nicht mehr mit der Feuchtigkeit zu kämpfen haben. Die Heizschleifen sollen ihr Übriges tun. Viel Aufwand. Doch einfach Schindeln anzubringen, da hätte der Denkmalschutz nicht mitgespielt, berichtet Bichler.

Das Dach ist saniert

Das komplette Dach ist bereits saniert, daran finden letzte Arbeiten statt. An der Kirchturmspitze wurde das Gerüst schon abgebaut und gibt den Blick frei auf Kugel und Kreuz, die auf der Spitze des Zwiebelturms neu vergoldet in der Sonne glänzen.

Endspurt: Am Dach finden Restarbeiten statt, am Turm glänzt die Spitze. © Thomas Plettenberg

Im Kirchenschiff geht es noch weniger prunkvoll ab. Hier herrscht Leere wie in einem Rohbau, ein Gerüst steht vor dem Altarbereich, es liegen Werkzeuge und Baustoffe herum, eine Kaffeemaschine steht für die Handwerker parat. Die Zimmerer sind fertig, berichtet Bichler. Sie haben die Tragbalken der Empore, die wegen der eindringenden Feuchtigkeit nachgaben und die Empore absacken ließen, erneuert. Die Kirchenbänke sind eingelagert, werden gereinigt. Die gesamte Ausstattung der Kirche wird von zwei Restauratorinnen aufbereitet. Was fertig ist, kommt aus der Werkstatt in die Kirche Allerheiligen ins Zwischenlager, berichtet Kirchenpflegerin Anni Bichler.

Die Innenwände im Kirchenschiff erstrahlen bereits im neuen Glanz. „Die Maler sind drinnen fertig“, erklärt Josef Bichler. Sie haben die neu verputzten Seitenwände in zarten, zurückhaltenden Farben genau so bemalt, wie sie schon bisher aussahen. Wie neu gemalt strahlt auch die Decke – sie ist es aber nicht, betont Josef Bichler: „Sie wurde nur gereinigt, wie mit einer Art Radiergummi.“ Das Taufbecken wird noch versetzt, und der ursprüngliche Kreuzweg von St. Johann, der in den vergangenen Jahrzehnten durch den größeren aus Allerheiligen ersetzt worden war, wird wieder an seinen Platz zurückkehren.

Arbeiten bleiben wohl im Zeit- und Kostenrahmen

3,5 Millionen Euro sind für die Generalsanierung angesetzt. Ein Rahmen, der laut Anni Bichler – wie es jetzt aussieht – wohl ebenso gehalten werden kann wie der Zeitplan. Bis zur Rückkehr in ihre Kirche werden sich die Gläubigen – seit etwa einem Jahr mit den Gottesdiensten im Exil – aber noch gedulden müssen. Die Gottesdienste finden bis auf Weiteres in Allerheiligen statt, im Winter im Pfarrsaal, Weihnachten wohl noch einmal im Altwirtssaal. „Es wird sicher gut 2024, bis wir in St. Johann wieder Messen feiern“, schätzt Josef Bichler.