Nach schwerer Verletzung: Thurnhuber will dritte Amtszeit anpacken

Klaus Thurnhuber steht vor seinem Comeback: Fünf Monate nach der fürchterlichen Stierattacke kündigte der Warngauer Bürgermeister an, im März 2020 für eine dritte Amtszeit zu kandidieren.

Warngau - Schafft er es rechtzeitig? Wird er wieder so fit, dass er im März 2020 erneut als Rathauschef kandidiert? Der schwere Unfall von Bürgermeister Klaus Thurnhuber hatte in Warngau für ein politisches Innehalten gesorgt. Keine Partei oder Gruppierung wollte vorpreschen, wenn der Amtsinhaber noch außer Gefecht ist. Während in anderen Gemeinden der Wahlkampf angelaufen ist, sortierten sich die Gruppen - und warteten.

Jetzt aber steht fest: Fünf Monate nach der fürchterlichen Stierattacke auf dem eigenen Bauernhof kehrt Klaus Thurnhuber auf die politische Bühne zurück. Die schweren, anfangs lebensgefährlichen Verletzungen, die der Angriff des Stiers verursachte, sind soweit ausgeheilt, dass der 55-Jährige wieder anpacken will – obwohl die Reha in Murnau noch läuft.

Thurnhuber will im Dezember erste Sitzung leiten

Bei der Kommunalwahl im März 2020 wird sich Thurnhuber um eine dritte Amtszeit als Bürgermeister bewerben, wie er jetzt auf Anfrage erklärte. Bei der Nominierungsversammlung der Warngauer Freien Wähler am 9. Dezember soll die Kandidatur offiziell besiegelt werden.

Schon einen Tag später, am 10. Dezember, peilt Thurnhuber die offizielle Rückkehr ins Rathaus an: „Ich bin entschlossen, an diesem Tag die Gemeinderatssitzung zu leiten“, sagt der Bürgermeister. Mit den Ärzten sei das abgesprochen. Für seine erste Sitzungsleitung nach jenem dramatischen Unfall Ende Juni bekomme er Urlaub von der stationären Reha, sagte Thurnhuber, der vor seinem Unfall sogar als Landratskandidat der Freien Wähler gehandelt worden war. Der 55-Jährige fungiert seit 2008 als Rathauschef.