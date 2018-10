Lkw kommt von Straße ab - Behinderungen auf B318 am Morgen

Ein Lkw ist am Freitagmorgen auf der B318 zwischen Warngau und Krottenthal von der Straße abgekommen - mit Folgen für Verkehr und Fahrer.

Warngau - Die Polizei Bad Wiessee berichtet: Am 05.10.2018 gegen 08:35 Uhr kam ein LKW mit 7,5 Tonnen Gewicht auf der B318 zwischen Krottenthal und Warngau von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben.

Der Fahrer, ein 71-jähriger Mann aus Augsburg, war nach eigenen Angaben nur für einen Moment unaufmerksam woraufhin er aufs Bankett und im weiteren Verlauf in den Straßengraben geriet.

Am Lkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro (geschätzt durch Polizei). An der an die Fahrbahn angrenzenden Wiese entstand Flurschaden in Höhe von ca. 400 Euro (geschätzt durch Polizei). Der Lkw musste von einem Abschleppdienst zurück auf die Fahrbahn verbracht werden.

Alle News und Geschichten aus Gmund und Umgebung lesen Sie immer aktuell

Rubriklistenbild: © arp