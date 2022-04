Warngau: Miesbacher rettet Waakirchnerin aus der Leitzach

Von: Christian Masengarb

Teilen

Warngau: Miesbacher rettet Waakirchnerin aus der Leitzach © Carsten Rehder

Ein Miesbacher (66) hat in Warngau eine Waakirchner (56) aus der Leitzach gerettet. Die Frau war ins Wasser gesprungen, um ihren Hund zu helfen, der nicht mehr ans Ufer kam.

Warngau - Ein 66-jähriger Miesbacher hat am späten Mittwochnachmittag nahe Müller am Baum eine Waakirchnerin (56) aus der Mangfall gerettet, nachdem die diese beim Versuch ihren Hund aus dem Wasser zu retten selbst in Lebensgefahr geraten war.

Lesen Sie auch: Landwirt (69) stürzt in Silo: Hubschrauber fliegt Schwerverletzten in Klinik

Warngau: Miesbacher rettet Waakirchnerin aus der Leitzach

Laut Polizei war die Frau gegen 17.30 Uhr mit ihrem Labrador am Mangfallufer auf Waller Seite unterwegs gewesen, als ihr Hund plötzlich in den Fluss sprang und wegen der steilen Böschung nicht mehr zurück ans Ufer klettern konnte. Die Frau sprang kurzentschlossen hinterher in das rund anderthalb Meter tiefe und rund acht Grad kalte Wasser, kam aber selber nicht mehr an Land.

Die Frau rief um Hilfe. Der Miesbacher ging zu dieser Zeit in der Nähe spazieren, als er ihre Schreie hörte. Noch während die Waakirchnerin einen Notruf bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd absetzte, kam der Miesbacher ihr zu Hilfe und zog sie und den Hund aus dem Wasser.

Mehr aus Warngau: Hilfe für 13 Geflüchtete: Russen dolmetschen für Ukrainer

Großeinsatz der Rettungskräfte - Frau nur leicht verletzt

Aufgrund der anfangs unklaren Lage alarmierte die Einsatzleitstelle neben Kräften der Polizeien Holzkirchen und Miesbach auch die Freiwilligen Feuerwehren Weyarn, Wall und Gotzing, sowie Rettungsschwimmer der DLRG und einen Rettungshubschrauber.

Die Hundehalterin wurde mit leichter Unterkühlung vor Ort durch Kräfte des Rettungsdienstes versorgt und konnte anschließend von ihrem Ehemann abgeholt werden. Der Retter blieb unverletzt.

Holzkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Holzkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.