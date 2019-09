Nach Stierattacke: Thurnhuber auf dem besten Weg dem Genesung

Vor knapp drei Monaten ist Warngaus Bürgermeister Klaus Thurnhuber schwer von einem Stier verletzt worden. Jetzt gibt es Neuigkeiten zu seiner Gesundheit.

Warngau –Der Warngauer Bürgermeister Klaus Thurnhuber ist auf dem Weg der Besserung. Das berichtet seine Frau Veronika in einer kurzen Erklärung. Sie „teile mit großer Freude mit, dass Klaus auf dem besten Weg der Genesung ist“. „Sein eiserner Wille und die Bereitschaft, alles für seine Gesundung zu tun, in Kombination mit diesem hervorragenden Pflege-, Therapie und Ärzteteam und Gottes Unterstützung hat Klaus große Fortschritte gemacht“, schreibt Veronika Thurnhuber.

Die Familie danke für die große Anteilnahme und Unterstützung. Wann der Rathauschef und stellvertretende Landrat in seine Ämter zurückkehren kann, bleibt weiter offen.

Thurnhuber will möglichst bald zurückkehren

Zweiter Bürgermeister Jakob Weiland, der den Rathauschef im Amt vertritt, hat schon einige Telefonate mit Thurnhuber geführt. „Er hat das Ziel, möglichst bald zurückzukehren“, berichtet Weiland, der eigentlich hauptberuflich die Raiffeisenbank-Filiale in Warngau leitet.

Stier-Angriff: Im Juli wurde ein Otterfinger Bauer ebenfalls von einem Stier attackiert.

Und natürlich trotzdem hofft, dass Thurnhuber zuerst an seine Gesundheit denkt. „Wir haben eine hervorragende Mannschaft im Rathaus, da braucht er sich keine Sorgen zu machen.“

Wie berichtet, liegt der 55-Jährige seit Ende Juni in einer Unfallklinik. Ein Stier hatte den erfahrenen Landwirt auf seinem Biohof in Oberwarngau attackiert. Thurnhuber überlebte, erlitt aber schwere Verletzungen mit mehreren Knochenbrüchen und erheblichen Auswirkungen auf innere Organe. Er war zwischenzeitlich in künstlichen Tiefschlaf versetzt worden und musste mehrmals operiert werden. ag