Warngau: Nahwärme-Ausbau steht zur Debatte

Von: Katrin Hager

Liefert Energie aus Hackschnitzeln: das Heizkraftwerk der Gemeinde Warngau am Kapellenfeld. © Thomas Plettenberg

Kann das Heizkraftwerk der Gemeinde Warngau ausgebaut werden? Das wird untersucht. Einen Anbau will der Gemeinderat vorerst aber noch nicht auf den Weg bringen.

Warngau – Die Gemeinde Warngau setzt in Oberwarngau schon seit Jahren auf eine nachwachsende Energiequelle. Ende 2015 ging ihr Hackschnitzel-Heizkraftwerk am Kapellenfeld ans Netz, um elf Abnehmer zu versorgen. Nun steht ein Anbau zur Debatte, um das Heizhaus fit zu machen für einen Ausbau der Nahwärme. Der Gemeinderat hat die Entscheidung über den Bauantrag aber vertagt.

Bürgermeister Klaus Thurnhuber (FWG) erläuterte den Hintergrund: Die bestehende Heizung an der Schule in Warngau wird bislang mit Gas betrieben. „Die Therme müsste bald ersetzt werden“, sagte er. Die Arbeitsgruppe Energie, in der das Thema vorberaten wurde, wolle künftig von Gas als Energieträger absehen. „Wir wollen vom Gas wegkommen und das mit nachhaltigen Energien betreiben können“, machte Thurnhuber deutlich. Wie Ernst Bauer vom Bauamt der Gemeinde ausführte, soll das Heizhaus um einen Anbau mit 42 Quadratmetern erweitert werden. Die Kosten würden auf 122 000 Euro geschätzt.

Der Anbau ans Heizhaus am Kapellenfeld sei so dimensioniert, „dass mehr passieren kann“, so Thurnhuber. Möglich wäre damit etwa eine kleine Erweiterung der Anlage mit Neuanschlüssen im Bereich des bestehenden Nahwärme-Leitungsnetzes, um weitere Interessenten anzuschließen. „Aber es kann auch ein größerer Kessel eingebaut werden, um das Ganze etwas auszuweiten“, erklärte der Rathauschef. Die Gemeinde habe 24 Anfragen für neue Anschlüsse. Derzeit werde geprüft, ob ein entsprechender Ausbau sowohl technisch als auch wirtschaftlich darstellbar wäre, berichtete er. Der Anbau wäre für jedweden Erweiterungsschritt tauglich.

Gemeinderat vertagt Entscheidung über Anbau

Reinhard Bücher (Grüne), selbst Mitglied im AK Energie, zeigte sich überrascht ob des Bauantrags: „Warum wird erweitert, wie viel wird erweitert, wird das Netz auch erweitert? Diese Fragen sind alle ungeklärt.“ Den Bauantrag halte er für verfrüht. Im diesjährigen Haushalt sei ein Ausbau auch nicht eingeplant. Thurnhuber entgegnete, dass die Bearbeitung von Bauanträgen inzwischen ein halbes Jahr in Anspruch nehme. Der Gaskessel müsse getauscht werden. „Dann hätten wir zumindest schon mal einen fertigen Bauplan, um die Maßnahme umsetzen zu können.“ Er halte es deshalb nicht für verfrüht, die Voraussetzungen zu schaffen.

Harald Stanke (FWG) plädierte dennoch dafür, den Ausbau des Heizhauses zu vertagen. Ein Beschluss, wie es mit der Heizung der Schule weitergehe, sei noch nicht gefallen. Der Bauantrag sei also der zweite Schritt vor dem ersten. Da hakte auch Sepp Gschwendtner (FWG) ein. „Bis jetzt hat nur das Energie-Team darüber gesprochen.“ Engelfried Beilhack (CSU) schloss sich der Argumentation Büchers an. „Das geht mir auch ein bissl zu schnell.“ Da es nur um die Spitzenlast gehe, stelle sich ihm die Frage, ob der Austausch des Kessels so dringend sei.

Das allerdings bejahten sowohl Bücher als auch Thurnhuber. „Der Gaskessel muss erneuert werden – die Vermutung ist: noch vor dem Winter“, stellte Bücher klar. Es wäre schade, betonte Rathauschef Thurnhuber, wenn man schnell einen neuen Gaskessel einbauen müsste und zwei Jahre später auf eine andere Versorgung umsteige.

Dennoch zeichnete sich ab, dass der Gemeinderat dem Ausbau so nicht zustimmen würde. „Dann wird es schon noch einen Winter gehen“, hoffte Thurnhuber. Das Gremium beschloss einstimmig, die Entscheidung zu vertagen.