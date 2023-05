Warngau: Neues Gewerbegebiet nimmt nächste Hürde

Von: Katrin Hager

Teilen

Baufenster, Erschließungswege, Grünzüge: So sieht der Bebauungsplanentwurf für das neue Gewerbegebiet Birkerfeld II aus (farbige Flächen). Unten links ist der Ortsteil Lochham, unten rechts das Areal der Vivo zu sehen, links neben dem Birkerfeld II das bestehende Gewerbegebiet an der B 318. © Grafik: dak/Quelle: Gemeinde

Das neue Gewerbegebiet bei Lochham hat die nächste Hürde auf dem Weg zur Baureife genommen: Der Gemeinderat Warngau hat die Einwendungen behandelt und den Entwurf einstimmig gebilligt.

Warngau – Das bisherige Gewerbegebiet Birkerfeld mit zehn Hektar bekommt eine satte Erweiterung nach Osten: das Birkerfeld II mit elf Hektar, wovon am Ende etwa acht Hektar als Bauparzellen zwischen 1250 und 5000 Quadratmetern vermarktbar werden dürften. Die Parzellen sollen über etwa zehn Jahre schrittweise vergeben werden und damit Arbeitsplätze im höheren dreistelligen Bereich entstehen. Die Nachfrage von Unternehmen der Region ist groß. Doch seit dem Aufstellungsbeschluss vor gut drei Jahren und der Billigung des Vorentwurfs im September 2021 kam die Baurechtsausweisung vordergründig nicht groß vom Fleck. Bürgermeister Klaus Thurnhuber (FWG) konnte lediglich auf die Kampfmitteluntersuchung der Wiese verweisen, die einst zu einem Militärflugplatz gehörte: „Bis in 3,5 Meter Tiefe ist nichts mehr drinnen.“

Insbesondere die per Gutachten attestierte mangelnde Aufnahmefähigkeit bei Regen bereitete Kopfzerbrechen. Begrünte Flachdächer, die Niederschlag länger speichern, und ein Entwässerungsbecken an der Ostecke des neuen Gewerbegebiets sollen die Gefahr in den Griff bekommen, machte Thurnhuber am Donnerstag im Gemeinderat deutlich. Dort hat das neue Gewerbegebiet auf dem Weg zur Baureife die nächste Hürde genommen: Das Gremium hat Flächennutzungsplanänderung und Bebauungsplan jeweils einstimmig gebilligt. Jetzt geht es in die zweite Auslegung.

Von Bürgern waren bei der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung im Herbst 2021 gar keine Stellungnahmen eingegangen, wohl aber von Behörden und Organisationen: Zweieinviertel Stunden dauerte die Verlesung nun. Dass der Rathauschef frühzeitig die Abstimmung mit übergeordneten Instanzen gesucht hatte, dürfte sich insofern ausbezahlt haben, als dabei nichts auf den Tisch kam, das die Pläne grundsätzlich kippen könnte – trotz der beachtlichen Dimension.

Größe wurde kritisch beäugt

Die Größe wurde durchaus kritisch beäugt, obgleich die Anbindung an das bestehende Gewerbegebiet und die für die Individualverkehr günstige Lage an B 318 und nahe der A 8 zur Kenntnis genommen wurden. „Eine Prüfung maßvollerer Entwicklung wäre wünschenswert“, appellierte aber etwa die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt. Die Gemeinde entgegnet, dass sie praktisch keine anderen Flächenpotenziale vorweisen kann. Den Willen zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden untermauert aus Sicht der Gemeinde die verbindliche Anlage von Tiefgaragen. Die Höhere Landesplanung an der Regierung von Oberbayern appellierte, die Baufenster in der Höhe maximal auszunutzen, um nicht weiter in die Fläche gehen zu müssen.

Die Behörde monierte die mangelhafte Anbindung des Gewerbegebiets an den ÖPNV: Nur eine Buslinie steuert es montags bis freitags sporadisch an. Die Gemeinde hat bereits ein Verkehrskonzept erstellen lassen. Neben einem Anschluss an den Radschnellweg, der zwischen Otterfing und Gmund geplant ist, schlägt es eine Expressbusverbindung zum Bahnhof Holzkirchen vor. Dem Hinweis von Landesplanung sowie Industrie- und Handelskammer, den Gewerbe-Charakter nicht mit Wohnraum zu verwässern, der für Konflikte sorgen könnte, folgt die Gemeinde nicht. Sie will angesichts der Wohnungsnot in der Region in Maßen Betriebswohnungen zulassen.

Landwirtschaftsamt findet Fläche zu wertvoll

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) lehnte die Planung ab. Es hielt die überdurchschnittlich fruchtbare Fläche für zu wertvoll, um sie der Landwirtschaft zu entziehen. Die Gemeinde, die das Areal komplett selbst besitzt, lässt sich davon nicht beirren: Mit dem Pächter, einem Nebenerwerbslandwirt, sei bei Vertragsschluss 2017 ein Sonderkündigungsrecht vereinbart worden, um eine spätere Erweiterung des Gewerbegebiets nicht zu behindern. Einige Einwände haben sich erledigt: Lärmschutzgutachten und Umweltbericht liegen inzwischen vor.

Einige Änderungen im Text, die der Gemeinderat nach einer Arbeitssitzung mit Vertretern des Wasserwirtschaftsamts noch einfügen will, hat das Gremium aufgrund der bis kurz vor Mitternacht fortgeschrittenen Uhrzeit und mangelnden Konzentration auf die nächste Runde vertagt.