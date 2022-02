Warngau: Pläne für Mischgebiet am Eschenweg nehmen Gestalt an

In Oberwarngau (Symbolbild) wird ein Mischgebiet am Eschenweg geplant. © Archiv Andreas Leder

Die Pläne für ein Mischgebiet am Eschenweg in Warngau nehmen Gestalt an. Der Gemeinderat hat die Planung vorangetrieben.

Warngau – Ein Mischgebiet soll in Oberwarngau im Bereich zwischen Eschenweg und Riedstraße entstehen und irgendwann auch die landwirtschaftlichen Hallen dort ablösen. Dafür stellt der Warngauer Gemeinderat die baurechtlichen Weichen und ändert den Bebauungsplan Nr. 20 „Eschenweg“. Das Gremium hat nun die Stellungnahmen behandelt und das Verfahren vorangetrieben.

Im gültigen Bebauungsplan ist eigentlich vorgesehen, dass die landwirtschaftlichen Hallen komplett abgerissen werden und Platz machen für mehrere Wohnhäuser. Der Eigentümer strebt allerdings eine zweistufige Umsetzung an, der die Gemeinde auch aufgeschlossen gegenübersteht. Erst in einem zweiten Schritt sollen die L-förmig angeordneten Hallen, auf denen wie berichtet Photovoltaikanlagen Sonnenenergie ernten, irgendwann zusätzlichen Wohngebäuden Platz machen – eines 22 und eines 18 Meter lang, beide zehn Meter breit und zweigeschossig. Zunächst soll der Hallenbestand erhalten und die Wohnnutzung auf dem Areal auf den Umfang reduziert werden, der ohne einen Abbruch möglich ist.

Auf einem Baufenster von 10 mal 18 Metern soll nun an der Westseite des Bereichs ein zweigeschossiges Mehrfamilienhaus entstehen. Im Gegenzug soll das bislang vorgesehene Baurecht für weitere Wohnbebauung im nordwestlichen Bereich des Grundstücks entfallen. Anstelle eines Gartenhauses ist derweil ein Bürogebäude auf elf mal sieben Metern vorgesehen. Die landwirtschaftlichen Hallen sollen als Bestand in den Plan aufgenommen und nicht mehr als „abzubrechende Gebäude“ deklariert werden. Das Areal soll als Mischgebiet ausgewiesen werden, das Wohnen und Arbeiten ermöglicht. Eine Tiefgarage ist mit Zufahrt über den Eschenweg geplant.

In der ersten Auslegungsrunde des Bebauungsplanentwurfs gingen diverse Einwände ein. Während einige Behörden Fachliches hinterlegten – etwa das Landratsamt, das auf den „wassersensiblen Bereich“ hinwies –, gab es etwa zum Lärmschutz Abstimmungsbedarf. Nachdem ein Schallschutzgutachten erstellt wurde, soll eine Wall-Wand-Kombination an der Westseite, in Richtung Tieferlegung der B 318, aufgenommen werden, führte Bauamtsleiterin Cindy Scharein im Gemeinderat aus.

Engelfried Beilhack (CSU) stimmte den Plänen zwar zu, monierte aber die geplanten Dimensionen. Bürgermeister Klaus Thurnhuber (FWG) entgegnete, dass dadurch die gewachsene Struktur erhalten bleibe, auch wenn die – ebenfalls mächtigen – landwirtschaftlichen Bauten dereinst wegfallen. Man habe sich aber gegen drei Stockwerke entschieden. Das Areal sei „sehr zukunftsweisend geplant“, fand der Rathauschef. Scharein merkte an, dass der Baukörper kleiner ausfalle als der Bestand.

Der Gemeinderat schickte den Entwurf einstimmig in die nächste Auslegungsrunde.

ag