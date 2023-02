Warngau setzt auf Klimaschutzkoordinator

Von: Katrin Hager

Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen - hier ein Beispiel unweit der Autobahn bei Icking mit den Bürgerwindkraftanlagen von Berg im Hintergrund - kann sich auch die Gemeinde Warngau grundsätzlich vorstellen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Auch Warngau unterstützt die neue Klimaschutz-Stelle am Landratsamt. Die Gemeinde hofft auf konkreten Nutzen – etwa für Solarparks.

Warngau – Will die Region bis 2035 energieautark sein, muss sie Gas geben bei der Energiewende. Warngau macht sich auf die Suche nach Optionen für Freiflächen-Photovoltaik – und hofft auf Schützenhilfe durch die neue Klimaschutzkoordination am Landratsamt.

Rat und Unterstützung für Gemeinden

Der Landkreis Miesbach will eine weitere Stelle in seinem Klimaschutzreferat schaffen: Sie soll vor allem die Kommunen beraten und unterstützen. Fünf der 17 Landkreis-Gemeinden müssten mindestens mitmachen, die Stadt Miesbach hat bereits zugesagt (wir berichteten). Auch im Warngauer Gemeinderat stand nun eine Beteiligung zur Debatte.

Getragen würde die Projektstelle mit vier Jahren Laufzeit ab Juli 2023 und jährlich rund 106 000 bis 108 000 Euro Kosten zu 70 Prozent aus Fördermitteln des Bundes. 15 Prozent würde der Landkreis stemmen. Die restlichen 15 Prozent sollen sich auf jene Kommunen aufteilen, die sich beteiligen wollen, erklärte Bürgermeister Klaus Thurnhuber (FWG) nun im Warngauer Gemeinderat. Er selbst hält die Klimaschutzkoordination für sinnvoll: Sie bilde gemäß Förderkriterien einen „Klimaschutzkümmerer für die Gemeinden“, könne bei der Umsetzung von Energienutzungsplänen, der Beantragung von Fördermitteln, der Sensibilisierung und Aktivierung von Akteuren helfen.

Expertise ist gefragt

„Das Thema ist wirklich wichtig“, sagte Thurnhuber. „Wenn wir solche Unterstützung bekommen, sollten wir das annehmen. Wir brauchen jemanden, der uns tatkräftig unterstützt.“ Auf die Gemeinde Warngau, rechnete der Rathauschef vor, dürften etwa 2850 Euro im Jahr an Kosten zukommen. „Das ist es allemal wert.“

Florian Rank (FWG) war da nicht so sicher. „Wir haben so viele Kümmerer, Förderer und Botschafter, und jeder kostet uns zwei- bis dreitausend Euro im Jahr.“ Überspitzt formulierte er seine Bedenken: „Ich brauche keinen, der mir sagt, dass ein schwerölbetriebenes Kraftwerk CO2 ausstößt.“ Vize-Bürgermeister Leonhard Obermüller (CSU) meinte dagegen, man verbaue sich mit der Stelle ja nichts, im Gegenteil: „Wir holen uns Expertise rein, die unsere Verwaltung entlastet.“ Das Gremium stimmte schließlich mit 12:3 Stimmen einer Beteiligung an der neuen Stelle im Klimaschutzreferat des Landkreises zu.

Flächen für Agri-Photovoltaik gesucht

Expertise dürfte die Gemeinde Warngau jedenfalls gut brauchen können. Wie am Rande der Sitzung durchklang, nimmt die Suche nach Möglichkeiten für Freiflächen-Photovoltaik in der Gemeinde gerade Fahrt auf. Der Rathauschef bestätigt das auf Nachfrage unserer Zeitung. „Der Gemeinderat hat sich damit beschäftigt.“ Thurnhuber verweist dazu auf den allgemeinen Appell des Landratsamts an alle Kommunen im Landkreis. Die Gemeinden könnten Voraussetzungen schaffen, indem sie Vorrangflächen qualifizierten.

Die Gemeinde Warngau wolle dabei ausschließlich auf sogenannte Agri-Photovoltaik setzen, also die kombinierte Nutzung für Solarenergiegewinnung und Landwirtschaft. Vorgeschrieben sind dabei mindestens 85 Prozent landwirtschaftliche Nutzung. Das solle verhindern, dass solche Flächen für die Landwirtschaft verloren gehen, erklärt Thurnhuber. Zusammen mit dem Landratsamt eruiere die Gemeinde, wo eine solche Nutzung denkbar wäre, um dann auf die Grundstücksbesitzer zuzugehen, kündigt Thurnhuber an. „Entscheiden müssen die Eigentümer“, betont Thurnhuber. Wer Interesse habe, könne sich auch ans Rathaus wenden. „Wir werden uns an einige Dinge gewöhnen müssen, auch an Windräder“, meint Thurnhuber. „Sinniger ist, man arbeitet damit, als man lässt es geschehen.“