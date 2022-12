Warngau ändert Namen eines Gemeindeteils: „Es geht um Sicherheit und Alarmierung“

Von: Jonas Napiletzki

Inoffiziell richtig: Der Name Raucher ist historisch korrekt, laut offiziellen Karten aber falsch. Mitte des 20. Jahrhunderts hat sich ein „s“ eingeschlichen. © Thomas Plettenberg

Bewohner des Gemeindeteils Raucher haben es schwer: Auf dem Navi gibt‘s ihre Adresse nicht. In offiziellen Karten hat sich ein Fehler eingeschlichen. Kein Einzelfall, vermutet der Bürgermeister.

Warngau – In der lockeren Aussprache ist der Unterschied kaum zu hören: Heißt der Hof am südlichsten Ende der Gemeinde Warngau nun Raucher oder Rauscher? Letztere Version ist auf Karten und in Navigationsgeräten so eingetragen, während der Name Raucher im Navi oder auf Google Maps zu gar keinem Ergebnis führt – obwohl Raucher ohne „s“ sogar auf der Ortstafel steht.

In der Folge sei bei einem Brand auf dem Hof vor einigen Jahren sogar ein Fahrzeug des Rettungsdienstes verspätet eingetroffen, erklärte Warngaus Bürgermeister Klaus Thurnhuber (FWG) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Das Gremium will nun Klarheit schaffen: Von Rauscher soll der offizielle Name des Gemeindeteils wieder in Raucher umbenannt werden. Die Ortstafeln können also bleiben – in den Landkarten und Navigationssystemen wird der Name aber entsprechend geändert.

Dass dieser Schritt notwendig ist, daran hatte im Gremium niemand Zweifel. Thurnhuber betonte: „Es geht dabei um Sicherheit und Alarmierung.“ Die bürokratische Liste der dafür nötigen Schritte, die Bauamtsmitarbeiterin Carola Schmidt anschließend aufzählte, sorgte dennoch für ein wenig Schmunzeln in den Reihen der Zuschauer.

Namensänderung erfordert viel Büroarbeit

Wie sich der Fehler eingeschlichen hatte, wusste niemand zu berichten. Jedenfalls, so Thurnhuber, sei Raucher ohne „s“ der korrekte historische Name und so auch in allen Karten vor 1950 eingetragen. Irgendwann später müsse – „vielleicht durch Zuruf“ – das falsche „s“ hineingerutscht sein.

Bald offiziell falsch: Das fehlerhafte „s“ soll wieder eliminiert werden – doch der Weg ist lang. © Quelle: Bayernatlas

Schmidt erklärte nachfolgend, dass die Gemeinde gebeten sei, die Namensänderung im Landratsamt am Fachbereich 24 mit dem Namen „Sicherheit‚ Kommunales und Katastrophenschutz“, Zusatztitel „Kommunales und Ordnungswidrigkeiten“ einzureichen, damit die Karten geändert werden könnten. Nach Rücksprache mit der Sachbearbeiterin sei die Änderung gemäß der Bekanntmachung über kommunale Namen, Hoheitszeichen und Gebietsänderungen vorzunehmen. Das heißt konkret: Die Gemeinde muss einen Antrag stellen, diesen begründen und historische Quellen beilegen. Außerdem müssen die Anwohner des betroffenen Gemeindeteils angehört werden. Damit das aber möglich ist, muss der Gemeinderat vorher einen entsprechenden Beschluss fassen. Im weiteren Verlauf wird laut Schmidt die Rechtsaufsichtsbehörde des Bayerischen Hauptstaatsarchivs sowie das Amt für Digitalisierung und Vernetzung beteiligt. Erst nach Ende des Verfahrens werde die Entscheidung über die Namensänderung im Bayerischen Staatsanzeiger bekannt gegeben.

Kein Einzelfall: Bürger mit falscher Anschrift sollen sich melden

Der Gemeinderat entschloss sich nun einstimmig dafür, dieses Prozedere anzustoßen und beauftragte die Verwaltung, die Anhörung der Bewohner durchzuführen sowie den Antrag auf Namensänderung zu stellen.

Wie schnell im Navigationssystem, auf Google Maps oder auf Landkarten das „s“ verschwindet, konnte der Bürgermeister auf Nachfrage nicht prognostizieren. Vermutlich ist Raucher aber nicht der einzige Ortsteil, der quasi von falschen Buchstaben auf der Landkarte verschluckt wurde. „Bürger, deren Anschrift falsch ist, sollten sich melden“, forderte Thurnhuber. Dann könne man den Prozess gleich für alle auf einmal erledigen. nap

