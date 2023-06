Überholverbot missachtet: Zwei Verletzte bei Autounfall

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Zum Unfall kam es, weil sich zwei Autofahrer nicht an das Überholverbot gehalten hatten (Symbolbild). © picture alliance/dpa | Stefan Puchner (Symbolbild)

Trotz Überholverbot sind zwei Münchner in Warngau ausgeschert und haben einen Unfall mit hohem Sachschaden und zwei Verletzten verursacht. Einer der Verletzten stammt aus Dubai.

Warngau - Nach Angaben der Polizei geschah der Unfall am Donnerstag, 15. Juni, gegen 12.35 Uhr auf der B318 bei Warngau. Ein 62-jähriger Mercedes-Fahrer aus München war von Gmund kommend Richtung Holzkirchen unterwegs. Kurz nach der Unterführung in Warngau überholte er noch im Bereich des Überholverbots mehrere Fahrzeuge. Er war nicht der einzige, der das Verbot ignorierte: Ein 48 Jahre alter Münchner scherte mit seinem Alfa Romeo unvermittelt ebenfalls zum Überholen aus - ohne den überholenden Mercedes zu bemerken.

Der 62-jährige Mercedes-Fahrer bremste, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr auf Höhe der Kiesgrube nach links in ein Feld. Beim Ausweichen auf das Feld wurde der Mercedes stark beschädigt.

Der Mercedes-Fahrer und ein 44-jähriger Fahrzeuginsasse aus Dubai erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswägen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden am Mercedes beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Der Alfa Romeo blieb unbeschädigt. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. Der 48-jährige Alfa-Romeo-Fahrer aus München blieb unverletzt.

Gegen den 62-jährigen Mercedes-Fahrer wurde ein Strafermittlungsverfahren wegen „Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr“ eingeleitet.

Der 48-jährige Fahrer des Alfa Romeo erhielt eine Strafanzeige wegen „Fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr“.