Dreimal BMW, einmal Mercedes: Hoher Sachschaden auf B 318

Vier Autos beteiligt, zwei davon Schrott: Eine Karambolage am Dienstag (13. August) auf der B 318 bei Lochham verursachte hohen Sachschaden.

Lochham –Wenn vier neuere Karossen deutscher Hersteller in eine Auffahr-Karambolage geraten, bewegt sich der Sachschaden schnell in sechsstellige Bereiche. So geschehen am Dienstag auf der B 318 unweit von Lochham (Gemeinde Warngau). Nach Angaben der Holzkirchner Polizei Richtung kam es gegen 11.30 Uhr zu einem Auffahrunfall mit erheblichem Sachschaden.

Ein 76-jähriger Holzkirchner, unterwegs mit einem weiß-schwarzen BMW Mini, hielt auf der B 318 in Fahrtrichtung Holzkirchen, um nach links in ein Firmengelände abzubiegen. Hinter ihm bremsten und hielten die zwei nachfolgenden Fahrer, jeweils unterwegs mit einer Mercedes S-Klasse und in einem BMW X3.

Dass die drei Autos auf der B 318 zum Stehen gekommen waren, hatte eine 76-jährige Waakirchnerin jedoch nicht bemerkt. Ihr BMW X5 prallte in das Heck des BMW X3. Durch den Aufprall schob sich der X3 auf den Mercedes, der sich wiederum auf den Mini schob.

Die Unfallverursacherin aus Waakirchen kam laut Polizei mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

An zwei Fahrzeugen entstand Totalschaden. Den Sachschaden an allen vier beteiligten Autos schätzt die Holzkirchner Polizei auf rund 90 000 Euro. avh