VW-Bus kracht in Streifenwagen der Polizei 

Dass vor ihm ein Streifenwagen der Polizei abbremste, bemerkte der 35-jährige Fahrer eines VW-Busses zu spät: Auf der B 472 krachte sein Bus am Montag in der Früh ins Heck des Polizeiautos.

Wall - Der Aufprall war heftig. Fast ungebremst rauschte am Dienstag (6. April) in der Früh ein VW-Bus in einen Streifenwagen der Polizeiinspektion Bad Wiessee. Am Steuer des Polizeiautos saß der stellvertretende Inspektionsleiter.

Zur Aufnahme des Unfalls schickte die Autobahnpolizei Holzkirchen eine Streife an den Unfallort. Wie die Beamten mitteilen, ereignete sich die Karambolage auf der B 472 gegen 7.50 Uhr, kurz nach der Abzweigung Thalmühl in Fahrtrichtung Gmund.

Der Streifenwagen musste in der dortigen Steigung verkehrsbedingt verlangsamen und rollte noch langsam bergauf. Ein 35-jähriger Handwerker aus dem Landkreis Rosenheim, der mit einem VW-Bus ebenfalls in diese Richtung fuhr, hatte die Situation offensichtlich nicht rechtzeitig erkannt und konnte trotz Notbremsung ein Auffahren auf den Streifenwagen nicht mehr verhindern.

Der Fahrer des VW-Busses erlitt leichte Verletzungen

Der Aufprall war so heftig, dass der Airbag des VW auslöste. Der stellvertretende Dienststellenleiter der PI Bad Wiessee blieb unverletzt, meldete den Unfall via Funk den Kollegen und übernahm die Aufgabe, während der Unfallaufnahme den Verkehr an der Unfallstelle vorbeizuleiten.

Durch den Zusammenstoß wurde der Handwerker leicht verletzt, der hinzugerufene Rettungsdienst brachte ihn vorsichtshalber ins Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf rund 25 000 Euro, wobei der VW-Bus wahrscheinlich einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitten hat.

Für die etwa einstündige Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es zu leichten Behinderungen in beiden Fahrtrichtungen.