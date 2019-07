Neue Schulleiterin zieht es aus München zurück aufs Land

Sie stammt aus Niederbayern, unterrichtete zuletzt in München und freut sich jetzt, im dörflichen Oberbayern eine neue Aufgabe anzupacken: Christine Haberl (39) leitet ab 1. August die Grundschulen Warngau und Wall.

Warngau – Die neue Rektorin und ihre künftige Schulfamilie haben sich schon beschnuppert. Christine Haberl schaute sowohl beim Schulfest in Warngau als auch beim Sommerfest in Wall vorbei. Was sie gesehen hat, das gefiel ihr. „Ich wollte wieder aufs Land“, sagt die 39-Jährige.

Als junge Lehrerin war sie vor 13 Jahren aus Niederbayern nach München gezogen; vor vier Jahren kam die Verantwortung als Konrektorin dazu, in der dreizügigen Grundschule Walliser Straße in München-Fürstenried.

Das Prinzip der Flex-Klassen kennt die Schulleiterin

Dort begleitete Haberl unter anderem die Einführung des Konzepts „Flexible Grundschule“, das einen weitgehend altersunabhängigen, auf die individuelle Lerngeschwindigkeit der Schüler ausgerichteten Unterricht ermöglicht. Diese „Flex-Klassen“ gibt es seit 2018 auch in Wall, wo die Erst- und Zweitklässler sowie die Dritt- und Viertklässler in einem Klassenverband zusammengespannt sind.

Haberl wird zwei Standorte zu betreuen haben, die größere Grundschule in Warngau mit derzeit rund 120 Schülern und die kleine Dorfschule in Wall (knapp 50 Kinder). Sie übernimmt die Aufgabe von Simone Brendel (38), die im September 2018 kurzfristig als kommissarische Schulleiterin eingesprungen war.

Hintergrund war damals die späte Entscheidung der Schulbehörden, dass Vorgängerin Teresa Meineke die Schulleitung an einer Münchner Grundschule (Boschetsrieder Straße) übernehmen konnte. Die Zeit für eine Ausschreibung der Warngauer/ Waller Stelle war zu kurz, wurde jetzt aber nachgeholt. Ob Brendel bleibt, ist nach Auskunft von Schulrat Jürgen Heiß noch ungewiss. „Noch laufen einige Versetzungsrunden“, sagt Heiß.

Geteilt werden Klassen ab 28 Schülern

Spannend wird es im ganzen Landkreis, und auch in Warngau und Wall, wie viele Klassen in den einzelnen Schulen gebildet werden. Geteilt werden Klassen ab einer Stärke von 28 Schülern. „So lautet die Vorgabe des Kultusministeriums“, sagt Heiß. Mancherorts steht es auf der Kippe. „Zuzüge oder Wegzüge können schnell sehr entscheidende Änderungen bewirken.“ Einen fixen Stichtag gebe es nicht, die Klassenbildung vor einem Schuljahr sei stets ein „ständig bewegtes System“, so Heiß.

Christine Haberl weiß, wohin sie geht – südwärts. Die 39-Jährige, die ledig ist und keine Kinder hat, hat sich im Landkreis bereits eine Wohnung gesucht. In München unterrichtete sie Kinder in einem städtischen Umfeld, darunter viele Schüler mit Migrationshintergrund. Jetzt kehrt sie zu ihren ländlichen Wurzeln zurück – auch wenn es nicht Niederbayern, sondern Oberbayern geworden ist: „Ich finde es zum Beispiel schön, wenn in einer Gemeinde Traditionen hochgehalten und gelebt werden.“