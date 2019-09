Unbekannte brechen in Garage ein

Kurioser Einbruch in Wall: Dort haben Unbekannte eine Garage aufgebrochen, sind aber ohne Beute wieder abgezogen.

Wall - Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag in die Garage eines Einfamilienhauses in Wall eingebrochen. Offenbar sind sie mit leeren Händen wieder abgezogen.

Wie die Polizei berichtet, haben der oder die Täter zwischen Montag, 22.30 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, das Garagenschloss aufgebrochen und sind so ins Innere gelangt. Anschließend durchsuchten sie einen Lagerraum. In diesem wurden ebenfalls Einbruchsspuren gefunden.

Doch geklaut wurde offenbar nichts. Weder in der Garage noch im Lagerraum fehlte etwas. Der Sachschaden beträgt rund 450 Euro.