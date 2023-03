Warngauer (26) gesteht Vergewaltigung - und entgeht nur knapp einer Gefängnisstrafe

Vor dem Amtsgericht Miesbach musste sich jetzt ein 26-jähriger Warngauer wegen Vergewaltigung verantworten (Symbolbild). © picture alliance / dpa

Wegen Vergewaltigung stand jetzt ein 26-jähriger Warngauer vor Gericht. Beim Burschenfest in seiner Heimatgemeinde im Mai vorigen Jahres verging er sich an einer heute 20-jährigen Festbesucherin. Der 26-Jährige legte ein Geständnis ab – und entging wohl nur dadurch einer Gefängnisstrafe.

Warngau – Die Tat fand Ende Mai am Rande des Burschenfests in Oberwarngau statt, einem der ersten großen Festzelt-Ereignisse in der Region nach der Coronapause. Das Opfer, eine heute 20-Jährige, hatte das Fest laut Anklageschrift mit ihrer Schwester besucht. Im Laufe des Abends verließ sie das Zelt und ging ins Freie, wo sie sich neben einer Hütte aufhielt. Dort soll sie der Angeklagte mit den Worten „Du bist ja eine ganz Hübsche“ angesprochen haben.

Nach kurzem Gespräch habe sich die junge Frau verabschiedet, um ihre Schwester zu suchen. Der Warngauer habe sie laut Anklage aber daran gehindert, sie gegen ihren Willen umarmt und versucht, sie zu küssen. Als die Frau, die auf dem Boden gesessen war, aufstehen wollte, habe ihr der Mann zwar die Hand gereicht, sie dann aber hochgehoben und zu einem nahen Parkplatz getragen, wo er sie auf die Motorhaube eines Wagens gesetzt haben und immer zudringlicher geworden sein soll – obwohl die Frau ihn immer wieder aufforderte, sie gehen zu lassen.

Nach weiteren Küssen und Berührungen am Hals soll er der jungen Frau unter die Bluse gegriffen und ihren Oberkörper entkleidet und berührt haben. Die Abwehr des Opfers soll er mehrfach mit einem schlichten „Passt schon“ abgetan haben. Nachdem er sie nötigte, ihn im Intimbereich zu berühren, soll der 26-Jährige schließlich mit seiner rechten Hand Handlungen an der Frau vorgenommen haben, die den Tatbestand der Vergewaltigung erfüllen.

Auf Antrag des Verteidigers fand die Beweisaufnahme unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Als Ergebnis eines Rechtsgesprächs wurde dem Angeklagten im Falle eines Geständnisses und einer Entschuldigung sowie der Zahlung eines Schmerzensgeldes eine Strafmilderung in Aussicht gestellt. Verteidiger Max-Josef Hösl erklärte, sein Mandant werde ein Geständnis ablegen und entschuldige sich zudem in aller Form für seine Tat. Der Anwalt übergab die geforderten 2000 Euro Schmerzensgeld in bar.

Nachdem auch die Plädoyers in nicht öffentlicher Sitzung gehalten worden waren, fiel das Urteil des Schöffengerichts. Der Angeklagte wurde schuldig gesprochen und zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und elf Monaten verurteilt. Freiheitsstrafen können nur zur Bewährung ausgesetzt sein, wenn sie für höchstens zwei Jahre ausgesprochen werden.

Zusätzlich zum Schmerzensgeld muss der Warngauer weitere 3000 Euro in Raten zu je 300 Euro bezahlen und die Verfahrenskosten für die 20-Jährige, die als Nebenklägerin auftrat, erstatten. Weiterhin wies ihn das Gericht an, eine Sexualtherapie zu absolvieren. Richter Walter Leitner untersagte ihm überdies, für die Dauer eines Jahres eine öffentliche Veranstaltung oder Festivität zu besuchen, da hier „die Verlockungen anscheinend zu groß“ seien.

„Nichts gegen Feste, aber sie sind kein Selbstbedienungsladen“, mahnte Leitner. Durch sein Verhalten habe der zuvor unbescholtene Angeklagte in völlig inakzeptabler Weise Grenzen überschritten und sein Opfer erniedrigt. Der Warngauer müsse erkennen, dass es „so nicht geht“. Gleichwohl sei er durch Geständigkeit, die erfolgte Entschuldigung und die Zahlung von Schmerzensgeld einer drohenden Gefängnisstrafe entgangen, hieß es in der Urteilsbegründung.

