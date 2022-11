Warngauer Gemeinderatsmitglied Peter Huber unerwartet verstorben

Peter Huber (†) © Archiv Thomas Plettenberg

Die Nachricht traf viele wie aus heiterem Himmel: Peter Huber aus Wall, CSU-Gemeinderat und Trachtler-Vorstand, ist gestorben.

Wall – Die Nachricht traf viele wie aus heiterem Himmel: Peter Huber, amtierender CSU-Gemeinderat in Warngau und Vorsitzender des Trachtenvereins d’Höhastoana Wall, ist nach kurzer, schwerer Krankheit unerwartet gestorben. Mit Familie und Angehörigen trauern zahlreiche Weggefährten aus mehreren Vereinen, die Peter Huber oft seit Jahrzehnten stets mit Rat und Tatkraft unterstützte.

Peter Huber stand trotz seiner 77 Jahre noch sportlich aktiv und vielfältig engagiert im Leben. Wo immer seine Hilfe etwas auszurichten vermochte, war der Waller zur Stelle. So verliert auch der Gemeinderat, dem er seit 2014 für die CSU angehörte, ein rühriges Mitglied. Neben den regulären Sitzungen brachte sich Huber mit seiner Expertise als Maurermeister in mehreren Arbeitsgruppen ein: von der Tieferlegung der B 318 über Kinderbetreuung und Neubau der Brücken in Thalmühl bis hin zum Radverkehr. „Er war schon sehr, sehr engagiert“, sagt Bürgermeister Klaus Thurnhuber.

Hubers Nachfolge im Gemeinderat wird bis zur nächsten Sitzung nicht geklärt sein, denn die findet bereits am Dienstag, 8. November 2022, statt. Die Nachbesetzung werde erst nach der Beerdigung in die Wege geleitet, erklärt Thurnhuber. Momentan sitzt der Schock tief. „Wir können es alle noch gar nicht richtig glauben“, sagt Thurnhuber.

Als ehrenamtlicher Lokalpolitiker in seiner Heimatgemeinde engagierte sich Peter Huber, nachdem er 2008 als Leiter des Bauhofs der Gemeinde Bad Wiessee in den Ruhestand gegangen war. Sein Leben lang war er aber in Vereinen aktiv. Beim SC Wall etwa, der kürzlich 60-jähriges Bestehen feierte, war Huber Gründungsmitglied – inoffiziell, weil er bei Gründung noch nicht volljährig war. Der leidenschaftliche Fußballer prägte aber auch die Geschicke des TSV Bad Wiessee, dem er zehn Jahre lang vorstand. Auch als Trachtler war Huber engagiert. Seit 2015 amtierte er als Vorsitzender der Höhastoana. Und in Grundschule und Kindergarten in Wall übernahm er die Hausmeistertätigkeiten.

Der Trauergottesdienst für Peter Huber beginnt am Samstag, 5. November, um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Margareth. Feuerwehr, Trachten-, Sport- und Schützenverein treffen sich um 9.45 Uhr am Gasthof Mehringer.

ag