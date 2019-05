Warngauer Grüne sind sauer: Unbekannte zerstören Wahlplakate

War es eine gezielte Aktion gegen eine Partei oder eher der spontane Drang, etwas zu zerstören? Unbekannte Täter machten sich in Oberwarngau über Europawahl-Plakate der Grünen her.

Warngau – Eine der Zerstörungen, im Ortszentrum an der Taubenbergstraße, muss bei helllichtem Tag passiert sein. Der Grünen-Ortsverband erstattete Anzeige bei der Polizei. „Solche mutwilligen Zerstörungen von Wahlplakaten hat’s in Warngau noch nicht gegeben“, stellt Grünen-Gemeinderat Reinhard Bücher fest.

Der erste Vorfall ereignete sich laut Bücher bereits am 23. April (Osterdienstag). Gegen 14 Uhr zerlegten der oder die Täter zwei Kippständer der Grünen. „Die Plakate wurden aus dem Rahmen getreten und regelrecht zerfetzt“, berichtet der Gemeinderat.

Das Wahlkampfteam ersetzte die Plakate und ließ es zunächst dabei bewenden.

Wie die Polizei mitteilt, schlugen der oder die Rabauken aber wenige Tage später erneut zu. Wieder ging es gegen Plakate der Grünen, diesmal nicht nur in der Taubenbergstraße, sondern auch in der Bahnhofstraße. In der Nacht von Freitag auf Samstag (27. April) wurden ein Klappständer zerstört sowie ein Plakat in der Taubenbergstraße.

Den Sachschaden beider Vorfälle beziffert die Polizei auf rund 150 Euro. Die Ermittler (z 0 80 24 / 90 740) suchen Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. „Uns geht es weniger ums Geld“, betont Bücher, „uns nervt der zusätzliche Arbeitsaufwand und der Ärger über so ein Verhalten.“ Er frage sich, was solche Chaoten antreibe.

Die erst im März erlassene Plakatierverordnung der Gemeinde erlaubt Wahlwerbung nur noch auf definierten öffentlichen Flächen in Oberwarngau (Bahnhofstraße, Taubenbergstraße), in Osterwarngau (Dorfstraße), Lochham und Wall (Miesbacher Straße). Plakate an Bäumen und Masten, insbesondere an Straßenlampen, sowe an Mauern und Verteilerkasten sind nicht gestattet.