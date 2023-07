Warngauer Kita am Kapellenfeld: Auf eigenen Beinen im neuen Anbau

Brot und Salz zur Einweihung: (v.l.) Pfarrer Gottfried Doll, Anni Bichler vom Kita-Verbund-Ausschuss, Barbara Scheckenbach vom Kita-Verbund Holzkirchen, Rebekka und ihre Mutter Ulrike Emlinger sowie stellvertretender Leiter Martin Wolf von der Kita am Kapellenfeld, Bürgermeister Klaus Thurnhuber und Mats vor dem Erweiterungsbau. © Christian Scholle

Für die Zielgruppe selbst stand die Gaudi im Mittelpunkt, mit Hüpfburg, Waffeln, Eiscreme. Doch das Sommerfest an der Kita am Kapellenfeld in Oberwarngau diente auch einem offiziellen Anlass: Es feierte die Einweihung des Anbaus und die neue Eigenständigkeit als Kindertagesstätte.

Warngau – Die Kita am Kapellenfeld ist „groß geworden“: 2015 eröffnet, stand vier Jahre später schon die Erweiterung auf der Agenda. 2022 wurden die Pläne schließlich umgesetzt. Da der ursprüngliche Bau schon auf eine Erweiterung ausgelegt war, zeigt sich das Gebäude heute dennoch wie aus einem Guss: helle Räume, viel Holz in leichter, moderner Optik. Durch den Anbau entstanden ein Gruppenraum für 27 weitere Kindergartenplätze und ein Bewegungsraum. „Ein Baustein für eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung“, fasste Bürgermeister Klaus Thurnhuber in seiner Ansprache zusammen.

Die Kosten summierten sich auf 1,3 Millionen Euro, berichtete der Rathauschef. Etwa die Hälfte deckten staatliche Fördermittel, die andere Hälfte berappte die Gemeinde. „Wir schauen, dass wir bei der Kinderbetreuung gut hinterherkommen“, versicherte Thurnhuber. Die Kinder erinnerten an den Bau mit dem Lied „Wer will fleißige Handwerker seh’n“.

Die Kita am Kapellenfeld geht inzwischen derweil eigene Wege: Seit Beginn des Jahres firmiert sie als eigenständige Betreuungseinrichtung mit Hort und Kindergarten, organisatorisch getrennt vom bisherigen „Mutterhaus“, dem Pfarrkindergarten St. Johann am Bergfeld, wo Kindergarten- und Krippenkinder betreut werden. Auch insofern ist die Kita am Kapellenfeld also „groß geworden“.

Die Leitung dort hat Eva Vaupel inne, die bei der Eröffnungsfeier allerdings erkrankt passen musste. Stellvertreter Martin Wolf begrüßte stattdessen die Gäste. „Wir werden weiterhin eng zusammenarbeiten“, sagte er über das Verhältnis zur Bergfeld-Kita.

Deren Leiterin Regina Eberl, die die Kapellenfeld-Kita in den ersten Jahren quasi mit großgezogen hat, brachte mit ihrem Team traditionell Brot und Salz als Geschenke zur Einweihung mit. Sie empfinde Herzblut für die neue Einrichtung, erklärte sie in ihrer Ansprache. Mit 187 Kindern im Alter von ein bis elf Jahren und 30 pädagogischen Mitarbeitern habe die Tageseinrichtung mit Bergfeld- und Kapellenfeld-Kita aber eine Größe erreicht, die schwer zu managen geworden sei, erklärte Eberl. Die Kita am Kapellenfeld sei mit viel Engagement und Leidenschaft aufgebaut worden, als Gebäude und als eigenes Team. Eberl zeigte sich überzeugt, „dass in unser dörfliches und familiäres Warngau zwei kleine Einrichtungen besser passen als eine Rieseneinrichtung“.