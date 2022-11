„Warngauer Wichtl“: Neue Großtagespflege stellt sich vor

Von: Katrin Hager

In der Kinderbetreuung (Symbolbild) will die Gemeinde Warngau Eltern auch eine Großtagespflege anbieten. Nun stellt sich die Betreiberin vor. © Uwe Anspach/dpa

Die Suche dauerte, doch nun ist eine Betreiberin für die geplante Großtagespflege in Warngau gefunden, die Kinderbetreuung in familienähnlicher Struktur anbieten soll. Am Montag stellt sie sich und ihr Konzept vor.

Warngau – Es war ein herber Tiefschlag für die Gemeinde Warngau, als Ende Mai die vorgesehene Betreiberin einer Großtagespflege im ehemaligen Lehrerwohnhaus in Oberwarngau kurzfristig doch noch absagte. Nun hat Dritte Bürgermeisterin Andrea Anderssohn (Grüne), die das Projekt der Gemeinde betreut, gute Nachrichten: Eine Betreiberin der Betreuungseinrichtung für Kinder vom Krippen- bis zum Grundschulalter ist endlich gefunden.

Astrid Lang stellt sich und ihr Konzept für die „Warngauer Wichtl“ am Montag, 28. November 2022, bei einem Infoabend allen interessierten Eltern vor. Beginn ist um 18 Uhr im Saal des Altwirtsanwesens neben dem Rathaus. Um die Planung zu erleichtern, ist eine Anmeldung erbeten bei Andrea Anderssohn per E-Mail unter a.anderssohn@t-online.de. Aber auch spontane Besucher sind willkommen.

Wie berichtet, hat die Gemeinde das einstige Lehrerwohnhaus, zwischen Grundschule und Kita am Kapellenfeld gelegen, umgebaut, um die voll ausgestatteten Räume im Erdgeschoss Tageseltern auf selbstständiger Basis für Kinderbetreuung in familienähnlicher Kleingruppenstruktur zur Verfügung zu stellen. Die Suche nach Tageseltern zog sich jedoch, der geplante Start Mitte September war nicht zu halten. Im Obergeschoss ist ein Familienzentrum als Anlaufstelle für alle Generationen geplant.