Warnstreik bei Müllabfuhr: Verdi ruft Vivo-Mitarbeiter auf - Leerungen verschieben sich

Von: Jonas Napiletzki

Mitarbeiter des Kommunalunternehmens Vivo beteiligen sich an einem Warnstreik. Die Leerung von Biotonnen verschiebt sich deshalb (Symbolbild). © tp

Die Gewerkschaft Verdi hat Mitarbeiter des Vivo-Kommunalunternehmens erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. Bis Samstag sollen die Leerungen nachgeholt werden.

Landkreis - Mitarbeiter des Kommunalunternehmens Vivo mit Sitz in Warngau sind derzeit erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. „Die Arbeiten sollen am Donnerstag und Freitag dieser Woche niedergelegt werden“, berichtet die Vivo.

Biotonnen: Leerung verzögert

In der Folge könne es zu Verschiebungen bei der Leerung der Biotonnen kommen. „Davon betroffen ist die Müllabfuhr in mehreren Gemeinden im Landkreis. Explizit nennt die Vivo folgende Bereiche:

Bad Wiessee

Fischbachau

Kreuth

Schliersee

Valley

Warngau (Außenbereich)

Teile von Gmund und Waakirchen

Die Leerungen sollen laut der Vivo nach Möglichkeit bis Samstag dieser Woche nachgeholt werden. Wer die Möglichkeit dazu hat, solle die Tonnen bis zu ihrer tatsächlichen Leerung draußen stehen lassen, heißt es vom Kommunalunternehmen.

Hintergrund: Warnstreiks vor dritter Tarifrunde

Die Streiks der Angestellten im Tarif des öffentlichen Dienstes zielen auf die dritte Verhandlungsrunde von 27. bis 29. März zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeber ab. Schon Anfang März hatten sich Mitarbeiter der Vivo daran beteiligt, um „kleine Nadelstiche“ zu setzen, wie Robert Metzger, Bezirksgeschäftsführer der Arbeitnehmervertreter in Rosenheim mitteilte.

Verdi fordert in der laufenden Tarifrunde 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Angeboten hatten Bund und Kommunen eine schrittweise Erhöhung von fünf Prozent (drei Prozent zum 1. Oktober 2023, zwei Prozent zum 1. Juni 2024), sowie 2500 Euro in zwei Schritten als Inflationsausgleichszahlung und eine Anhebung der Jahressonderzahlung (wir berichteten). nap

