Keim-Krise: Ende der Chlorung ist in Sicht

Die Warngauer Wasserkrise ist immer noch zu riechen. Fast 500 Haushalte in Oberwarngau und Tannried leben seit Monaten mit gechlortem Trinkwasser. Jetzt scheint ein Ende der Chlorung in Sicht. Ziemlich klar ist mittlerweile, wie die Keime ins Warngauer Netz gelangten.

Warngau – Kolibakterien im Trinkwasser: Wie ein Hammerschlag traf es am 25. Oktober die Verantwortlichen des Wasserbeschaffungsverbands (WBV) Oberwarngau. WBV-Vorsitzender Christoph Bichlmeier und sein Führungsteam mussten in den Krisenmodus schalten. Wie der WBV auf die Verkeimung reagierte, das bekamen etwa 30 Mitglieder jetzt in der Jahreshauptversammlung ausführlich erklärt.

Stand der Dinge ist: Die Abkoch-Verordnung ist aufgehoben, dem Oberwarngauer Netz wird aber nach wie vor Chlor zugesetzt. „Eine reine Vorsichtsmaßnahme“, versichert Bichlmeier. Die jüngsten Proben seien allesamt ohne Befund gewesen, „unser Wasser ist sauber“. Das Landratsamt, dessen Fachbereich „Gesundheit, Betreuung und Senioren“ die Trinkwasser-Versorgung im Landkreis überwacht, wolle aber auf Nummer sicher gehen und hält an der Chlorung fest.

Lange jedoch werde es nicht mehr gehen, hofft der WBV-Vorsitzende. „Vielleicht klappt es, dass wir nach Heiligdreikönig mit dem Chloren aufhören können.“ Voraussetzung ist, dass die Proben auch dann noch keimfrei sind und dass das Landratsamt sein Okay gibt.

Fast detektivisch hatten die Verantwortlichen ergründet, wo die Keime ins Netz gespült worden waren. Die beiden Brunnen an der Guffertstraße waren immer sauber, betont Bichlmeier; das Gleiche gelte für den Hochbehälter an der Austraße.

Sehr wahrscheinlich, so vermuten die Oberwarngauer Verantwortlichen, gelangten die Keime über den Notverbund mit dem Hochbehälter des Wasserbeschaffungsversorgung Wall ins Netz. Von diesem Hochbehälter der Waller bei Bergham führt ein Rohr auch nach Oberwarngau, um sich bei Wasserknappheit gegenseitig aushelfen zu können. Täglich werde diese Leitung gespült, um immer frisches Wasser in der Leitung zu haben, sagt Bichlmeier. So seien die Keime in den Oberwarngauer Kreislauf gelangt. „Ich will niemandem einen Vorwurf machen“, betont Bichlmeier.

Bekanntlich hat es im November auch die Waller erwischt, auch in ihrem Netz fanden sich die Keime. Der Hochbehälter in Bergham wurde mittlerweile gereinigt und frisch desinfiziert.

Bichlmeier geht davon aus, dass für die 500 Haushalte in Oberwarngau das Schlimmste überstanden ist. Für ihn steht außer Zweifel, dass der Hitzesommer die Grundwasserpegel in der ganzen Region absenkte und so eine Verkeimung begünstigte. „Die Grundwasserpegel sind mittlerweile wieder deutlich gestiegen“, sagt Bichlmeier, „das ist schon beruhigend.“

Welche Kosten die Keim-Krise 2018 dem WBV verursachte, ist noch nicht exakt bezifferbar. Zusätzliche Laborproben und die Chlorung dürften laut Bichlmeier etliche tausend Euro ausmachen.

Trotz dieser unerwarteten Ausgaben bleibt der Wasserpreis in Oberwarngau stabil. Einen Euro kostet der Kubikmeter auch weiterhin, ein vergleichsweise sehr günstiger Preis. Größere Sanierungen, die eine Erhöhung bedingen könnten, sind laut Vorsitzendem nicht in Sicht. Lediglich am Pumpenhaus in der Guffertstraße stehen kleinere Renovierungen an.

Einige wenige Mitglieder luden während der Keim-Krise ihren Frust beim Vorsitzenden ab, berichtet Bichlmeier. „Sie waren genervt, weil sie ihr Leitungswasser weiterzahlen und trotzdem Wasserflaschen schleppen mussten.“ Die allermeisten Abnehmer hätten aber großes Verständnis gezeigt.

Ablesekarten: Die Mitglieder des WBV Oberwarngau werden gebeten, ihre Ablesekarten bis 15. Januar abzugeben.