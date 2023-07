Wenn Regen zur Gefahr wird: Warngau präsentiert Analyse

Von: Katrin Hager

Vor vollem Saal stellte Ingenieur Dr. Manfred Schindler (r.) das Sturzflutrisikomanagement vor, das für die Gemeinde Warngau erstellt wurde. Unter den 150 Zuhörern waren unter anderem Andreas Holderer (Wasserwirtschaftsamt) sowie Valleys Bürgermeister Bernhard Schäfer. © Thomas Plettenberg

Als erste Gemeinde im Landkreis hat Warngau ein Sturzflutrisikomanagement vorliegen. Es macht sichtbar, wo heftige Niederschläge zur Gefahr für Leib und Leben, für Hab und Gut werden können. Nun wurde es präsentiert.

Warngau – Der Saal im Gasthof Zur Post war rappelvoll. Wie wichtig das Thema ist, das hinter dem etwas sperrigen Begriff „Sturzflutrisikomanagement“ steckt, ist den Warngauern bewusst. Das zeigte auch die Frage in den Saal von Andreas Holderer. Der Leiter des Wasserwirtschaftsamts Rosenheim, der die Präsentation verfolgt hatte, wollte wissen, wie viele Besucher eine Elementarschadenversicherung hätten. Etwa 80 Prozent hoben die Hand – für Holderer überraschend: „Normalerweise sind es eher um die 20 Prozent.“ Doch in Warngau hat Starkregen schon teure Schäden angerichtet, etwa vor zwei Jahren. „Immer wenn’s kracht, denkt man nach“, kommentierte Holderer.

Die Gemeinde will die Taktik auf Vorsorge umstellen – mit dem Sturzflutrisikomanagement als Hilfe zur Selbsthilfe für ihre Bürger. Der Freistaat hatte nach der Flut 2016 in Simbach ein Sonderförderprogramm aufgelegt, das die Kosten der umfangreichen Analyse mit 75 Prozent bezuschusst. Warngau war die erste Gemeinde im Landkreis, die ein Sturzflutrisikomanagement beauftragte, für 95 500 Euro. Der promovierte Ingenieur Manfred Schindler vom Büro Dr. Blasy – Dr. Øverland stellte es vor rund 150 Besuchern vor.

Neben vielen lokalen Risikobereichen zeichnen sich zwei Haupt-Fließströme ab, die sich bei einem 100-jährlichen Starkregenereignis, wie es statistisch bislang einmal in 100 Jahren auftrat, aus „wildabfließendem Wasser“ bilden können. Das Büro hat dazu auch den Einzugsbereich ab Hauserdörfl betrachtet. Zunächst entlang der Bahnlinie, später auf einem Abschnitt der B 318 nehmen die Wassermassen Kurs durch den Westen Oberwarngaus und durch Lochham auf den Holzkirchner Ortsteil Marschall zu, wobei die Animation an der Gemeindegrenze endet. Ein weiterer großer Fließstrom zeigt sich etwa bei Osterwarngau.

Gemeinde: „Kein Rundum-sorglos-Paket“

„Da kommen wir in Bereiche rein, wo der einzelne Hausbesitzer wenig machen kann“, meinte ein Bewohner aus dem westlichen Oberwarngau und fragte, ob es Möglichkeiten gebe, die Ströme gar nicht erst in den Ort gelangen zu lassen. Bürgermeister Klaus Thurnhuber dämpfte Erwartungen an die Gemeinde. Man werde das Oberflächenwasser nicht aufhalten können, sondern allenfalls in Teilbereichen steuern. Die Gemeinde wolle in Zusammenarbeit mit dem Wasserwirtschaftsamt überlegen, wo an neuralgischen Stellen Verbesserungen erzielt werden könnten. „Aber es soll nicht der Eindruck entstehen, dass es ein Rundum-sorglos-Paket der Gemeinde gibt.“ Jeder Hausbesitzer sei gefordert, Vorkehrungen zu treffen.

Auch Holderer muss Erwartungen enttäuschen: „Das Wasserwirtschaftsamt ist gern bereit, zu beraten und unterstützen, wo es geht. Machen muss es leider der Einzelne.“ Schindler sieht die Einflussmöglichkeiten der Gemeinde begrenzt: „Wir haben hier sehr viele Fließwege, und mit einem Rückhaltebecken kann man einen Fließweg vielleicht reduzieren“, führte der Ingenieur aus. Entsprechende Maßnahmen müsste die Gemeinde zudem alleine bezahlen, weil es keine staatlichen Zuschüsse gebe. „Es ist nicht realistisch, das ganze Wasser zurückzuhalten.“

Die Animation (Screenshot) zeigt die Fließströme bei Oberwarngau (unten), Osterwarngau (r.) und Lochham (oben). © Screenshot: mm

Auch Schindler und Holderer appellierten an die Eigenverantwortung: erhöhte Bodenkante bei Neubauten, wasserdichte Kellertür, Sicherung von Lichtschächten. Schindler warnte anschaulich davor, Schlafräume im Keller einzurichten: Bei 50 Zentimetern Wasserstand, im Ernstfall schnell beisammen, lasten etwa 100 Kilo auf der Tür. Ein Gewicht, das die wenigsten Menschen aufzustemmen imstande sind – was den Keller zur Falle macht.

Alle Unterlagen zum Sturzflutrisikomanagement sind auf der Internetseite der Gemeinde zu finden.