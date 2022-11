Wertvollen Wertstoff nutzen: Mit Social Media in 28 Tagen zum Biomüll-Trenn-Experten

Von: Dieter Dorby

Aufklärung, die Spaß macht: Annerose Hünerfeld, Leiterin der Wertstofferfassung bei der Vivo, und Hubert Wirl, stellvertretender Leiter des Kompostwerks, versprechen sich von der Aktion mehr Bioabfälle in besserer Qualität. © Thomas Plettenberg

Das kommunale Abfallunternehmen Vivo beteiligt sich an einer Info-Aktion zum Thema Bioabfälle. Hier erklären die Verantwortlichen, warum.

Landkreis – In Haushalten mit Biotonnen landen deutschlandweit im Durchschnitt immer noch ein Drittel der Bioabfälle im Restmüll. Das sind rund vier Millionen Tonnen wertvolle Biomasse, die jährlich verschwendet und nicht recycelt wird. Im Landkreis Miesbach landen zwar nur rund zwölf Prozent Bioabfall in der Restmülltonne. Dennoch beteiligt sich die Vivo, das Entsorgungsunternehmen des Landkreises, an der „28-Tage-Biotonnen-Challenge“, den die Aktion Biotonne Deutschland startet. Wir fragten Annerose Hünerfeld, Leiterin der Wertstofferfassung bei der Vivo, warum der Landkreis sich daran beteiligt.

Frau Hünerfeld, die Landkreisquote sieht beim Bioabfall gut aus. Warum macht die Vivo dennoch bei der Challenge mit?

Das hat zwei Gründe. Wir leben davon, dass wir sauber getrennten Bioabfall bekommen. Das ist ein richtiger Wertstoff, und dafür wollen wir das Bewusstsein schärfen. Davon versprechen wir uns, dass noch sauberer vorsortiert wird.

Und Grund Nummer zwei?

Wir wollen die zwölf Prozent der Bioabfälle, die im Restmüll landen, weiter verringern. Warum soll man diesen Wertstoff teuer verheizen, wenn er gleichzeitig gut und sinnvoll genutzt werden kann.

Wie wird der Bioabfall denn genutzt?

Sauberer Bioabfall ist die Grundlage für die Herstellung von hochwertigem Qualitätskompost und Strom.

Wie groß ist denn das Wertstoffpotenzial der zwölf Prozent in der Restmülltonne? Warum kommt es auf die an?

Wir sprechen von zwölf Prozent bei einer Gesamtmenge von etwa 12 000 Tonnen Bioabfall pro Jahr. Im Hausmüll landen also an die 1500 Tonnen Bioabfall. Das entspricht etwa 500 Tonnen hochwertigem Qualitätskompost.

Wie ermitteln sich diese zwölf Prozent?

Die Daten basieren auf dem Ergebnis der letzten Analyse zum Wertstoffpotenzial in Restmüll und Sperrmüll aus dem Jahr 2011.

Woraus bestehen diese zwölf Prozent?

Knapp zehn Prozent Küchenabfälle und gut zwei Prozent Gartenabfälle.

Seit wann gibt es denn die Bioabfalltonne im Landkreis?

Als einer der ersten Landkreise bundesweit hat Miesbach in Teilbereichen von Bad Wiessee und Holzkirchen im März 1990 einen einjährigen Modellversuch für knapp 10 000 Einwohner gestartet. Aufgrund der erfreulich hohen Sammelmenge und der hervorragenden Qualität wurde die Biotonne in den folgenden beiden Jahren landkreisweit eingeführt.

Wie lief damals die Einführung?

Jeder einzelne Haushalt wurde schriftlich informiert und befragt. Bei Interesse erfolgte eine direkte persönliche Beratung vor Ort in den Haushalten. Die Grundausstattung – Biotonne, Kücheneimer Trennliste – gab es gratis dazu. Aktuell bearbeiten wir pro Jahr rund 11 000 Tonnen Bioabfall. Insgesamt ist die Biotonne sehr gut etabliert. Das zeigen gerade die zwölf Prozent. Die Tonnen zu jedem Haus sind dabei sehr komfortabel. Vor allem die wöchentliche Leerung hat zur hohen Akzeptanz beigetragen.

Mehr als nur Kompost: So vielfältig wird der Bioabfall bei der Vivo weiterverwendet Der Begriff Wertstoff passt für den Bioabfall perfekt. Denn was in Küche und Garten als Abfall anfällt, lässt sich in der Vivo-Anlage in Warngau noch hervorragend nutzen und verarbeiten, wie Hubert Wirl, stellvertretender Leiter des Kompostwerks, erklärt. Das wurde 2010 in eine kombinierte Trockenvergärungs- und Kompostieranlage umgebaut und verarbeitet Bioabfall zu hochwertigem Qualitätskompost. Und nicht nur das.

„Wir erzeugen dabei in unseren vier Tunneln, die jeweils 30 Meter lang sind, auch energiereiches Biogas. Das wiederum wird in Wärme und Strom umgewandelt.“ Die Kompostierung findet im Anschluss in zwei Rottetunneln statt. Dort wird das Material umgesetzt und abgesiebt. Die fertige Komposterde gibt es bei der Vivo zu kaufen: Zwölf Euro kostet der Kubikmeter. Die Komposterde im Sack à 45 Liter gibt es für 4,90 Euro. Der gewonnene Strom wird ins Netz eingespeist, die gewonnene Wärme wird in der Nähe genutzt – bei der Vivo-Zentrale in Warngau sowie via Fernwärme im benachbarten Gewerbegebiet. So wird nicht nur Abfall entsorgt und frische Erde gewonnen, sondern auch Energie erzeugt.

Was darf alles in die Biotonne?

Was rein darf, erläutern wir auf unserer Trennliste, die es auf unserer Homepage www.vivowarngau.de gibt. Unsere Anlage schafft auch Schalen von Zitrusfrüchten und sogar Nussschalen, was viele gar nicht wissen. Auch Knochen dürfen in den Bioabfall. Die sind sogar gut, weil sie das Bakterienwachstum bei der Kompostierung unterstützen.

Was schafft die Anlage nicht?

Unser größtes Problem sind Plastiktüten, in denen der Abfall entsorgt wird. Das gilt auch für die, die als kompostierbar verkauft werden. Die sollen nicht in den Biomüll, denn die müssen mühsam am Förderband rausgefischt werden. In sieben Wochen bekommt unsere Anlage die nicht verarbeitet. Denn zum Abbau dauert die Kompostierung nicht lang genug. Was zudem nicht reingehört sind Steine, Katzen- und Kleintierstreu, Zigaretten, verkohltes Holz, Aschereste sowie Tiere. Es geht ja auch darum, das Zielprodukt im Auge zu behalten. Und das soll hochwertige Komposterde sein.

So funktioniert’s

Wer Instagram nutzt, folgt unter #biotonnenchallenge dem Kanal des Veranstalters unter dem Stichwort „Aktion Biotonne Deutschland“ und bekommt ab 7. November täglich einen Post, der spielerisch dazu motiviert, Bioabfälle perfekt getrennt zu sammeln. Auf Facebook folgen User der Aktion Biotonne Deutschland/Facebook.



Zur Belohnung nehmen alle Challenge-Teilnehmer an der Verlosung des Biotoni teil, einem Vorsortierbehälter für Bioabfälle. Es muss lediglich ein Screenshot von einem der 28 Posts per Mail an info@vivowarngau.de geschickt werden. Eine Auswahl der Posts gibt es auch auf www.vivowarngau.de. Die Anmeldung funktioniert ebenfalls als Screenshot einer der Veröffentlichungen an die Mail-Adresse der Vivo. Wird es bei der Challenge knifflig, unterstützt die Vivo-Abfallberaterin unter 08024 / 903886.

ddy