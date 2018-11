Wider das Vergessen: Spenden für Restaurierung des „Heldenfriedhofs“ gesucht

Fast 50 Männer der Pfarrei Osterwarngau ließen in den Weltkriegen ihr Leben. 40 Eisenkreuze erinnern an sie und bilden den „Heldenfriedhof“. Die Kreuze müssen dringend renoviert werden.

Osterwarngau –Sie starben den „Heldentod“, wie es einst hieß, um ihr sinnloses Sterben nicht sinnlos erscheinen zu lassen. 17 Männer aus Osterwarngau, Draxlham, Schmidham und Lochham fielen im Ersten Weltkrieg, 31 kamen nicht mehr aus dem Zweiten Weltkrieg zurück. Um ihr Andenken zu ehren, stellte die Pfarrei vor 70 Jahren auf dem ehemaligen Friedhof neben der Dorfkirche St. Georg 40 Eisenkreuze auf.

Das eindrucksvolle Ensemble, eine Mahnung nicht nur am Volkstrauertag, wurde 1978 ein erstes Mal renoviert. 40 Jahre ist das her, der Zahn der Zeit hat wieder unerbittlich genagt. „Es ist an der Zeit, wieder etwas zu tun“, sagt Pfarrgemeinderats-Vorsitzender Max Huber. Mit Kirchenpfleger Josef Hainz blickt er auf das Ensemble. Es ist ein nebelverhangener Novembertag, die Namen auf den Kreuzen sind kaum mehr zu lesen. Rund 35 000 Euro wird es laut Huber kosten, die Kreuze sandstrahlen zu lassen, neu zu fassen, zu streichen und die Schriften nachzuziehen. Einen Teil der Kosten sollen Spenden decken.

Anno 1948, als die Trauer frisch war und der Schmerz in vielen Familien schier unendlich, erinnerte sich der Osterwarngauer Pfarrer Jakob Fischer an die alten schmiedeeisernen Grabkreuze, die seit Jahrzehnten unbeachtet im Schuppen neben dem Pfarrhof lagerten. Es waren Überreste des alten Gottesackers neben der Dorfkirche St. Georg, der um 1900 aufgelöst worden war. „Dagegen gab es damals durchaus Proteste“, berichtet Huber. Manche Familien sträubten sich, die Pfarrei musste ein Begräbnis-Verbot erlassen.

Irgendwann ließ der Pfarrer die letzten schmiedeeisernen Kreuze entfernen. Die kleinen Kunstwerke aus dem 19. Jahrhundert wurden im Pfarrhaus-Schuppen deponiert. „Kreuze wirft man nicht einfach weg“, sagt Huber. Auf dem neuen Friedhof kamen Grabsteine in Mode, die Kreuze gerieten in Vergessenheit – ehe 1948 Pfarrer Fischer eine neue Verwendung fand. Einige Gläubige halfen bei der Restaurierung, auf die Tafeln wurden die Namen der Gefallenen geschrieben. „Man stellte die Kreuze entlang der Friedhofsmauer auf und pflanzte vor jedes Kreuz eine Rose“, berichtet Huber.

1976 bildete sich ein „Förderkreis Soldatenfriedhof Osterwarngau“ mit etwa 20 Mitgliedern, der für eine Renovierung (15 000 Mark) und die heute noch sichtbare Neugestaltung sorgte: Die Kreuze stehen nicht mehr an der Wand, sondern friedhofsähnlich auf der Fläche. „Mir gefällt’s so besser“, findet Huber.

Ergänzt wurde das Ensemble von zwei Tafeln neben dem großen Kreuz an der Südseite; darauf sind die Namen aller Pfarreimitglieder verzeichnet, die seit über 300 Jahren im Kampf fielen, angefangen mit den 14 Männern, die in der Sendlinger Mordweihnacht 1705 (Spanischer Erbfolgekrieg) ums Leben kamen.

Die Eisenkreuze in Reih und Glied aber sind’s, die diesen Gedenkort so besonders machen. „Wie alt die genau sind, weiß niemand“, sagt Huber, „aber es sind alles Unikate, keines gleicht dem anderen.“ Früher sei öfters ein Kunstschmied mit Lehrlingen vorbeigekommen, berichtet Hainz, und habe dem Nachwuchs die alten Techniken gezeigt.

Man sei gespannt, sagt Huber, ob die Osterwarngauer noch spendenbereit sind für die Kreuze. „Ist ja lange her, die Erinnerung an die Kriege verblasst.“ Vor 40 Jahren habe man das Geld mit einer Haussammlung schnell zusammengehabt, sagt Hainz, „heute gibt es manche Familien bei uns gar nicht mehr, die zu den Gefallenen gehören.“

Am liebsten würde man die ersten Renovierungen noch im Winter in Auftrag geben. Spätestens am Volkstrauertag 2019, wenn die Gemeinde turnusmäßig in Osterwarngau der Kriegstoten gedenkt, soll der „Heldenfriedhof“ bei St. Georg wieder ein würdiges Bild abgeben. „Wäre eine schöne Sache, wenn es bis dahin klappt“, sagt Hainz.

Spenden an Förderkreis

Der Förderkreis Soldatenfriedhof Osterwarngau sammelt Spenden für die Renovierung (Konto DE 25 7016 9598 0000 1053 50). Spendenquittungen werden nicht ausgestellt.