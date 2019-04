Wildwuchs der Wahlplakate: Gemeinde schiebt Riegel vor

Die Gemeinde Warngau schiebt dem Wildwuchs der Wahlplakate einen Riegel vor: Eine neue Satzung regelt jetzt den Rahmen - und droht bei Verstößen mit teuren Konsequenzen.

Warngau – Der Gemeinderat Warngau weist die Wahlplakatierung im Ort in die Schranken. Wie berichtet, hatte das Gremium eine Neuregelung im Sinn, nachdem es zuletzt bei Wahlen zu Wildwuchs gekommen war – offenbar aufgrund von Missverständnissen. „Wir unterscheiden jetzt nicht mehr zwischen Werbe- und Wahlplakaten“, machte Rathaus-Mitarbeiter Anton Kaunzner im Gemeinderat deutlich, „weil sich da die Leute vielleicht nicht mehr ausgekannt haben.“

Das Gremium entschied sich jetzt dafür, künftig pro Partei oder Gruppierung maximal vier Plakate im Format DIN A1 zuzulassen – gerade mit Blick auf die Kommunalwahl, bei der sich Bewerber für Bürgermeister- oder Landratsamt sowie die jeweiligen Listen für Gemeinderat oder Kreistag präsentieren wollen. Das wären zwar bei nur vier Gruppierungen bereits 28 Plakate, wie Michael Spannring (Grüne) anmerkte, „und nicht jeder ist so schön wie unser Bürgermeister“. Aber die Option beschränken und sich vor den Kommunalwahlen 2020 gewissermaßen ins eigene Fleisch schneiden wollte der Gemeinderat dann auch nicht.

Verstöße gegen die Plakatierungsverordnung ahndet die Gemeinde mit einem Bußgeld von bis zu 500 Euro. Damit das überhaupt kontrollierbar bleibt, wie Bürgermeister Klaus Thurnhuber (FWG) anmerkte, begrenzte der Gemeinderat auch die Orte, an denen plakatiert werden darf. In Oberwarngau entschied sich die Mehrheit (14:1) für Plakatwände an der gegenüber vom Edeka-Markt Deflorin und am Bahnhof. Hinzu kommen Stellflächen in den Ortsteilen Wall, Lochham und Osterwarngau.

Von eigenen Stellwänden für Plakate, wie es sie etwa in Holzkirchen gibt, hatte der Gemeinderat bereits aus Kostengründen abgesehen.

ag