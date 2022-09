„Wohnen im Alter“: Gemeinderat Warngau gründet Arbeitsgruppe

Was kann die Gemeinde tun, damit Senioren möglichst lange in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können? In Warngau soll sich damit ein Arbeitskreis befassen

Lebensabend im gewohnten Umfeld

Was braucht es für den Lebensabend im gewohnten Umfeld? Das will der Gemeinderat Warngau eruieren. Das Gremium hat die Arbeitsgruppe „Wohnen im Alter“ gegründet.

Warngau – Auch in der Kinderbetreuung läuft längst nicht immer alles rund. Doch eine viel geringere „Lobby“ haben die Senioren, meint der Warngauer Bürgermeister Klaus Thurnhuber (FWG). Der Warngauer Gemeinderat will daran etwas ändern: Das Gremium ruft dafür eine kleine Arbeitsgruppe ins Leben.

Die Menschen werden immer älter. Und alle haben den Wunsch, so lange wie möglich selbstständig und im gewohnten Umfeld zu bleiben. Damit das gelingt, braucht es eine Infrastruktur, die bereithält, was Senioren und ihre Angehörigen benötigen. Was es dafür in der Gemeinde Warngau braucht, damit soll sich die neue Arbeitsgruppe „Wohnen im Alter“ beschäftigen, erklärt Thurnhuber. Dazu hatte sich der Gemeinderat bei einer Klausurtagung entschlossen. In der jüngsten Sitzung des Gremiums galt es nun, die Arbeitsgruppe zu besetzen, damit sie die Arbeit aufnehmen kann. Aus den Reihen des Gemeinderats vorgeschlagen und mit einstimmigem Votum ernannt wurden Adolf Schwarzer (CSU), Winfried Dresel (Grüne) sowie Hubert Deflorin (Bayernpartei).

Das Engagement ist wichtig, findet Thurnhuber. „Dieses Thema findet zu wenig Berücksichtigung“, sagt der Rathauschef. „Die Kinderbetreuung zählt zu den Pflichtaufgaben, es gibt einen Rechtsanspruch. Aber die ältere Generation fällt da fast hinten runter, was mich eigentlich sehr ärgert.“ Deshalb wolle sich die Gemeinde gezielt Gedanken machen, wie sie ihre älteren Bürger unterstützen könne.

Ehrenamtliche Angebote durch die Nachbarschaftshilfe Warngau, deren Gründung Dresel als Dorfdoktor initiiert hatte, gibt es schon. Die Initiative der Gemeinde will darüber hinaus ans Grundsätzliche gehen, eben das Wohnen oder auch an die vorübergehende Unterbringung wie eine Tagespflege oder Kurzzeitpflege. „Was es wird, wissen wir nicht“, sagt Thurnhuber. Die AG „Wohnen im Alter“ soll erarbeiten, was nötig und sinnvoll ist für Warngau. Dabei sollen auch Experten zurate gezogen werden. „Wir müssen das Rad nicht neu erfinden“, ist Thurnhuber sicher, „wir müssen nur an den richtigen Türen klopfen.“